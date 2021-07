Il Perù ha perso per 3-2 contro la Colombia la finale che valeva il terzo posto della Copa America 2021 ma ha dato una grande lezione di sportività al mondo intero: tutti i componenti della selezione allenata dall'argentino Ricardo Gareca hanno tenuto al collo la medaglia del quarto posto nel corso della premiazione degli avversari e sono stati lì mentre ricevevano il loro riconoscimento. Questo comportamento è stato elogiato e sottolineato in tutto il continente, visto quanto avviene solitamente nel corso delle premiazioni. Un atteggiamento davvero esemplare da parte della nazionale andina, che ha fatto benissimo anche in questa edizione della competizione della CONMEBOL dopo la finale del 2019 persa contro il Brasile. Sempre la Seleçao ha eliminato i peruviani in semifinale, con un goal di Paquetà su assist delizioso di Neymar ma Lapadula e compagni non hanno mollato, dando del filo da torcere alla selezione di Tite fino all'ultimo.

I ragazzi della Blanquirroja hanno dato vita insieme alla Colombia ad una divertente "finalina", che è stata vinta dai Cafeteros solo nei minuti finali grazie a Luis Dias: allo stadio Mané Garrincha di Brasilia il bilancio è stato di cinque reti in 95’, con i ragazzi di Rueda che hanno beffato il Perù beffato a pochi secondi dal fischio finale, quando i rigori sembravano inevitabili.

Yotun aveva trovato il punto del vantaggio per il Perù alla fine del primo tempo ma Cuadrado all'inizio della ripresa ha messo in equilibrio il match segnando su punizione. Luis Diaz ha portato avanti i Cafeteros ma Lapadula ha firmato il 2-2 al minuto 82. Tutto lasciava pensare che la gara si chiudesse in parità ma l'esterno del Porto ha beffato per la seconda volta Gallese e ha regalato il terzo gradino del podio alla Colombia.

Da vero trascinatore e leader Gianluca Lapadula, che in Perù è ormai una superstar, ha voluto lasciare il suo messaggio ai tifosi della Blanquirroja sui suoi profili social dopo il primo torneo con la maglia della nazionale sudamericana: "Torneremo più forti. Sempre uniti e sempre ARRIBA PERU'".