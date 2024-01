Nello stadio del Chelsea spunta un letto installato sulle tribune: tifosi infuriati con il club Una camera d’albergo con una tifosa distesa a letto che tifa per il Chelsea direttamente dalle tribune dello Stamford Bridge. La campagna pubblicitaria della nota catena d’hotel fa infuriare i tifosi dei Blues. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

"Questo è inaccettabile e ridicolo". I tifosi del Chelsea non hanno di certo reagito bene quando sui social hanno visto un video diventato immediatamente virale. Direttamente dallo Stamford Bridge di Londra, casa dei Blues, la tribuna è diventata improvvisamente una camera d'albergo. Parte della zona che solitamente viene riservata agli abbonati storici del Chelsea, è stata occupata dall'installazione pensata dalla società con l'Hilton Hotel per promuovere la nuova campagna pubblicitaria della nota catena d'hotel.

Nelle immagini pubblicate sui social si vede la protagonista, Georgia Valerie Toffolo, nota anche come Toff, personaggio televisivo e televisivo britannico, comodamente sdraiata sul letto con la sciarpa del Chelsea attorno al collo. Guarda la partita della squadra femminile dei Blues contro il Manchester United dal vivo ma sotto il piumone. La Toffolo, meglio conosciuta per aver vinto la diciassettesima serie di ITV's I'm a Celebrity … Get Me Out of Here! nel 2017, era la testimonial di questo spot che ha fatto infuriare il popolo Blues.

In un filmato di pochi secondi si vede la donna sorridere ed esultare durante la partita del Chelsea direttamente da questa camera d'albergo dell'Hilton installata allo stadio per l'occasione. La stanza improvvisata, allestita dallo sponsor Hilton Hotels, metteva in bella mostra anche vestaglie, pantofole, una credenza e una TV da cui vedere proprio la partita nel caso in cui qualcuno volesse vedere delle immagini più ravvicinate. Un modo innovativo, sicuramente, per promuovere l'hotel ma che ha fatto letteralmente scatenare l'ira dei tifosi.

"No, questo è tutto sbagliato con il calcio" sottolinea un tifoso che evidenzia come il calcio sia diventato davvero tutt'altro rispetto all'idea di uno sport nella sua forma più sana e pura. C'è chi però se la prende soprattutto con chi consente tutto ciò, ovvero il club. "Raccapricciante. Il calcio è stato rovinato da questo genere di cose e da gente snob che lo sorpassa. Questi proprietari americani non ne hanno idea". Dopo il clamore mediatico creato difficilmente il Chelsea cederà nuovamente a un certo tipo di campagne pubblicitarie.