I tifosi della Juve fischiano il presidente Agnelli nella serata dei saluti a Chiellini e Dybala Fischi dell’Allianz Stadium al presidente Andrea Agnelli e all’amministratore delegato Maurizio Arrivabene nella serata dei saluti a Chiellini e Dybala alla Juventus.

A cura di Vito Lamorte

Nella notte in cui la Juventus saluta Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, ecco che arriva una voce fuori dal coro proveniente dagli spalti dell'Allianz Stadium. Una parte del pubblico bianconero ha voluto far sentire la sua voce e oltre agli applausi per i due calciatori sono arrivati anche fischi pesanti per i vertici della Vecchia Signora. Quando il presidente Andrea Agnelli e l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene sono stati inquadrati dagli schermi dello Stadium i tifosi della Juve li hanno presi di mira e sono stati sommersi dai fischi.

La tifoseria bianconera ritiene responsabile del mancato rinnovo di contratto di Dybala la dirigenza e ha voluto dimostrare così la sua disapprovazione per la scelta fatta. La trattativa tra le due parti è stata lunga, complessa e piena di colpi di scena: quando tutto sembrava pronto per un prolungamento è arrivata la parziale retromarcia e poi la situazione è completamente implosa.