Nel ricordo di Astori e Jarque, Fiorentina-Espanyol in campo per la ricerca sulle cardiomiopatie Fiorentina e Espanyol si sfideranno nell’ambito della UNBEATABLES CUP, un torneo internazionale con Betis e la Roma a sostegno della ricerca sulle cardiomiopatie e sulla morte improvvisa. Quella del Franchi è una partita con un enorme significato, in quanto i due capitani Davide Astori e Daniel Jarque sono scomparsi per problemi cardiaci.

A cura di Vito Lamorte

Un amichevole nel ricordo di due grandi uomini. Davide Astori e Dani Jarque non sono stati soltanto due semplici calciatori ma sono stati capaci di farsi apprezzare da tutti coloro che li hanno conosciuti per le loro qualità sia in campo che fuori. I capitani di Fiorentina e Espanyol non ci sono più a causa di problemi cardiaci diversi, che li hanno portati via troppo presto dai loro cari: per questo motivo la Viola e i Periquitos hanno deciso di prenderà parte all’evento benefico denominato ‘UNBEATABLES CUP‘, un torneo internazionale che vedrà coinvolte anche il Betis e la Roma e viene organizzato dall'associazione Unbeatable, che da anni sostiene la ricerca sulle cardiomiopatie e sulla morte improvvisa.

Il 7 Agosto 2021, alle ore 19.00, allo stadio Artemio Franchi di Firenze si sfideranno Fiorentina e Espanyol, una partita con un grande significato commemorativo in quanto i due capitani Davide Astori e Daniel Jarque sono morti tragicamente per problemi cardiaci: l'ex capitano viola in ritiro a Udine il 4 marzo del 2018 mentre il difensore spagnolo è scomparso a Coverciano l'8 agosto del 2009. Due storie che hanno segnato le comunità calcistiche a cui questi due ragazzi erano molto legati. L'altra gara, ovvero quella tra Betis e Roma, si giocherà a Siviglia alle ore 22.00 dello stesso giorno.

L'obiettivo è la sensibilizzazione della società e degli atleti sulle malattie cardiache, provare a dare visibilità per finanziare la ricerca medica e incoraggiare l'applicazione di defibrillatori e la formazione in pronto soccorso nei centri di medicina sportiva.

Saranno le ultime uscite amichevoli per tutte le formazioni spagnole chiamate in causa: l'Espanyol esordirà in Liga il 14 agosto sul Osasuna, il Betis lo stesso giorno sarà ospite del Maiorca. Qualche giorno in più di preparazione per le due italiane, che si scontreranno già nel posticipo della prima giornata della Serie A 2021-2022.