Nel calcio post lockdown tra i primi della classe c'è anche chi non ti saresti mai aspettato. Perché in un'estate in cui si gioca ogni 3-4 giorni, tra temperature sempre più alte e una preparazione approssimativa per i tre mesi di sosta forzata, anche i piccoli dettagli (oltre ad un pizzico di buona sorte) fanno la differenza. E così, dopo oltre un mese di ritorno sui campi c'è chi già sta festeggiando i titoli vinti (Real e Bayern) o chi prestazioni da favola. E' il caso delle ‘piccole' realtà calcistiche come l'Atalanta in Serie A, o il Crotone in B, o il Trapani sempre in cadetteria che stanno facendo benissimo, tra le migliori d'Europa. Perché sono ancora imbattute in questo calcio post coronavirus.

In realtà, in Italia non ci sono solamente Atalanta, Crotone e Trapani. La buona compagnia è arricchita anche dalla piacevole presenza di un Milan rinato. E imbattuto da quando si è tornati in campo. Sono loro i magnifici quattro del calcio italiano, con la Dea che sta sorprendendo oltre ogni limite, con sette successi e un pareggio che sono valsi per alcuni istanti anche il secondo posto assoluto in Serie A. Bene, ma non come i bergamaschi, anche i rossoneri di Pioli che vantano anche una gara in più (in Coppa Italia) con cinque vittorie e tre pareggi complessivi.

Se in Serie A spiccano la Dea e il Diavolo, in Serie B ci sono Trapani e Crotone a tenere banco: tre vittorie e tre pareggi per entrambi i club che hanno dimostrato di avere un passo post lockdown come i grandi top club d'Eruopa. Perché lo stesso vanto di avere zero sconfitte in tabellino lo possono mostrare solamente poche squadre, in questa seconda fase del calcio internazionale, e tutte di blasone.

In Spagna sono addirittura tre: il Real Madrid fresco campione di Liga, i cugini dell'Atletico di Simeone e il Siviglia di Suso. In Germania, c'è il solito Bayern Monaco in Bundesliga, (11 vittorie su 11 partite) e l‘Arminia Bielefeld che ha conquistato la promozione con un filotto di cinque vittorie e quattro pareggi. Così come sta facendo in Inghilterra il Brentford, in Championship dove sta ottenendo la promozione a cavallo di 7 vittorie consecutive. Ma in Premier c'è anche il rinato Manchester United di Solskjaer a festeggiare: 6 match vinti e 2 pareggi.