Né Chiellini, né Cannavaro: ecco chi sono i difensori italiani più forti per Carles Puyol Carles Puyol ha espresso le sue preferenze sui difensori italiani degli ultimi anni rispondendo ad una domanda apparsa sul profilo Twitter in spagnolo della UEFA Champions League nel weekend di Ferragosto. L’ex difensore centrale del Barcellona e della Spagna è sempre stato un grande appassionato della Serie A ed è stato vicinissimo all’approdo nel 2014.

A cura di Vito Lamorte

Chi sono i due difensori italiani più forti della storia recente? Questa è stata la domanda che sul profilo Twitter in spagnolo della UEFA Champions League ha fatto ai suoi follower e a rispondere è arrivato uno dei calciatori più vincenti della storia recente a livello di club e di nazionale. La prima risposto al post è stata di Carles Puyol, leggendario capitano del Barcellona e della Spagna che ha vinto l'Europeo del 2008 e la Coppa del Mondo del 2010.

L'ex difensore centrale del Barça non ha avuto alcun dubbio nel votare la coppia formata da Paolo Maldini e Alessandro Nesta nel sondaggio della UEFA erano presenti anche Giorgio Chiellini, capitano dell'Italia appena vittoriosa all'Europeo; e Fabio Cannavaro, che alzò la Coppa del Mondo a Berlino nel 2006 oltre a vincere il Pallone d'Oro lo stesso anno. Puyol è da se un grande fan di Maldini e disse che in Italia avrebbe potuto giocare soltanto nel Milan perché era la squadra del suo idolo ("In Spagna avrei potuto giocare solo nel Barcellona. Se proprio avessero voluto cedermi, avrei optato per il Milan per via di Paolo”). Nell'autunno del 2014 rifiutò la chiamata di Roberto Mancini, che lo avrebbe voluto come suo vice all'Inter ma in un'intervista al quotidiano spagnolo El País disse: "La sua offerta mi ha sorpreso e mi ha reso orgoglioso. Avrei potuto accettare, ma dovevo ancora metabolizzare il fatto di non essere più un giocatore in attività. Avevo bisogno di tranquillità. Il mio desiderio era quello di giocare fino a 41 anni, come Maldini, ma il mio ginocchio non me lo ha permesso".

Lo storico capitano del Barcellona nei giorni scorsi si era fatto notare per la dedica a Lionel Messi su Instagram dopo il clamoroso addio del suo ex compagno di squadra al club del loro cuore: "Grazie mille di tutto Leo, non potremo mai ringraziarti abbastanza per quello che ci hai dato. Ti auguro il meglio".