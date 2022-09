Nations League oggi in TV: dove vedere Olanda-Belgio in chiaro e le altre partite in diretta La Nations League si gioca anche oggi domenica 25 settembre con 10 partite in programma. Spicca la sfida Olanda-Belgio in programma alle 20:45, in diretta TV e streaming su Sky.

A cura di Marco Beltrami

Le partite di Nations League in programma oggi domenica 25 settembre sono 10. La sfida di cartello per il gruppo 4 della Lega A è quello tra Olanda e Belgio, con la nazionale di Martinez che vuole vendicare il pesante ko dell'andata. Il match è in programma alle 20:45 e sarà trasmesso in TV e live streaming su Sky. Sempre nella stessa Lega, ma nel gruppo 1, occhi puntati sul confronto tra Danimarca e Francia.

A completare le sfide Andorra-Lettonia e Moldavia-Liechtenstein che apriranno il programma delle partite alle ore 15, e definiranno la classifica del gruppo 1 della Lega D. A seguire alle 18 quelle tra Azerbaigian-Kazakistan e Slovacchia-Bielorussia che chiuderanno il gruppo 3 della Lega C. In serata oltre alle partite già citate, spazio anche a Far Oer-Turchia, Austria-Croazia, e Galles-Polonia. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui match.

Olanda-Belgio dove vederla in diretta TV e live streaming

Dove vedere in TV Olanda-Belgio? La partita valida per l'ultima giornata della fase a gironi della Nations League sarà visibile in TV in esclusiva su Sky e in particolare sul canale Sky Sport Uno (201) e non si potrà dunque vedere in chiaro. Fischio d'inizio alle ore 20.45 per il match che si potrà seguire anche in streaming per gli abbonati Sky grazie all'app Sky Go, su dispositivi fissi e portatili. Possibile anche acquistare il singolo biglietto dell'evento sulla piattaforma live on demand Now TV. La telecronaca di Olanda-Belgio sarà di Daniele Barone.

Le partite di Nations League oggi in TV: la programmazione

Sono 10 le partite di Nations League in programma oggi valide per la sesta e ultima giornata della fase a gironi, compresa Olanda-Belgio. Tre gli slot orari per le gare. Alle 15 sarà il turno di Andorra-Lettonia e Moldavia-Liechtenstein, alle 18 invece Slovacchia-Bielorussia e Far Oer Turchia. Chiusura in serata alle 20:45 con Lussemburgo-Lituaniza, Austria-Croazia, Danimarca-Francia, Galles-Polonia e Olanda-Belgio. Questo sarà l'unico match visibile in TV integralmente, le altre saranno tutte trasmesse su Sky con collegamenti in Diretta Gol. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui match di Nations League: