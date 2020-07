Il Manchester City sta per piazzare il primo colpo di mercato della prossima stagione. E Guardiola acquisterà un altro difensore, dopo che negli ultimi anni ha preso Stones, Zinchenko, Walker, Cancelo, Angelino, Mendy, Danilo (ora alla Juve) e Laporte. I Citizens stanno per chiudere definitivamente la trattativa con il Bournemouth per il difensore centrale Nathan Ake, valutato 35 milioni di sterline.

Nathan Ake primo colpo di mercato del Manchester City

L'ufficialità ancora non c'è, perché il Bournemouth cerca una disperata salvezza e in Premier va disputata solo l'ultima giornata. Ma l'affare è stato definito. L'olandese Nathan Ake sarà il primo colpo di mercato di questa estate del Manchester City, e sarà anche il primo acquisto dopo la sentenza del TAS che ha cancellato la precedente sanzione e ha permesso al club blu di Manchester di giocare la Champions anche nella prossima stagione. Guardiola con l'innesto di Ake cercherà di rendere molto più solida la sua difesa, che quest'anno non è riuscita a trovare un minimo di equilibrio. Da quando è diventato tecnico del City, Pep solo per i difensori ha speso oltre 300 milioni di sterline.

Chi è Nathan Ake del Bournemouth, futuro difensore del City

Papà ivoriano e mamma olandese, Ake è un classe 1995, il Chelsea lo prese nel 2011 quando aveva appena 16 anni. Da quel momento è stato sempre in Inghilterra, cinque partite con i Blues poi esperienze in prestito con Reading, Watford e Bournemouth. Il Chelsea lo riprende nel 2017, con Conte gioca solo tre partite e torna al Bournemouth, con cui ha disputato tre eccellenti campionati, anche se quest'anno il club del Sud dell'Inghilterra non dovrebbe evitare la retrocessione. Ake ha anche una notevole esperienza internazionale, con Koeman è diventato un pilastro della nazionale olandese.