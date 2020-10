Il Napoli in una nota ufficiale ha fatto il punto della situazione sui risultati dell'ultima tornata di test a cui si sono sottoposti i giocatori, attualmente alle prese con il ritiro-isolamento di Castel Volturno. Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuai ai componenti del gruppo squadra, anche se manca solo l'esito di quello effettuato su Lobotka. Risulta invece positivo al Coronavirus, un calciatore della Primavera.

Napoli, tamponi negativi per il gruppo-squadra. Un positivo al Covid nella Primavera

"Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra. Manca solo il tampone di Stanislav Lobotka che non e' stato ancora elaborato. Risulta positivo al Covid-19 un calciatore appartenente alla rosa della Primavera". Questo il comunicato diramato in serata dal club del presidente De Laurentiis per fare il punto sulle condizioni della squadra che si sta allenando nel ritiro "bolla" di Castel Volturno. Seconda tornata di test dunque senza positivi nel gruppo-squadra del Napoli, aspettando l'esito di quello di Lobotka. Il tutto dopo che ieri si era diffusa la fake-news della positività di Rrhamani

Nel frattempo oggi è stata una giornata contraddistinta dai controlli nel ritiro del Napoli in quel di Castel Volturno. La Procura della Figc infatti ha visitato attraverso i suoi ispettori il centro tecnico. Una situazione non legata al caso di Juventus-Napoli, ma di routine per assicurarsi che tutte le procedure sanitarie legate al Covid 19 siano rispettate nelle rispettive "bolle" disposte dai club. Non ha caso la Procura aveva inviato i suoi emissari per verificare il corretto rispetto delle procedure anche in passato. Proseguono dunque senza intoppi i lavori in casa Napoli, con la squadra che dovrà restare nel proprio centro tecnico per l'intera durata di 14 giorni prescritta dalle Asl Napoli 1 e Asl Napoli 2 Nord.