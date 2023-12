Napoli-Monza dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita Il Napoli affronta il Monza oggi alle 18:30 al Maradona per la 18esima giornata di Serie A. Partenopei in emergenza: out Osimhen, Politano, Lobotka e Napoli. Monza senza Pablo Marì. Diretta TV e streaming in esclusiva su Dazn. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Napoli ospita il Monza nell'anticipo della 18esima giornata di Serie A. I partenopei sono reduci dal ko contro la Roma e affronteranno la formazione di Palladino in piena emergenza (squalifica per Osimhen e Politano dopo i rossi all'Olimpico, out Natan e Lobotka per infortunio). Momento negativo anche per i brianzoli che hanno perso le ultime due gare consecutive di campionato: 3-0 contro il Milan e 0-1 con la Fiorentina. La partita Napoli-Monza si giocherà oggi, venerdì 29 dicembre, alle ore 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, diretta TV e streaming in esclusiva su Dazn e sul canale Zona Dazn su Sky.

Situazione in classifica complicata per il Napoli che è a caccia di punti per rientrare nelle prime quattro posizioni Champions che dista 4 punti. Nei precedenti tra Napoli e Monza al Maradona perfetto equilibrio con due vittorie a testa per le due squadre e tre pareggi.

Mazzarri schiera Simeone e Raspadori nel tridente con Kvaratskhelia; a centrocampo Cajuste con Anguissa e Zielinski. Palladino senza gli squalificati Pablo Marì e Gomez, Colombo sarà invece il centravanti con Colpani e Mota a supporto sulla trequarti

Partita: Napoli-Monza

Quando si gioca: venerdì 29 dicembre 2023

Orario: 18.30

Dove si gioca: stadio Diego Armando Maradona, Napoli

Canale TV: DAZN, zona DAZN su Sky

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 18ª giornata

Quando si gioca Napoli-Monza e dove vederla in TV su Sky o Dazn

Napoli-Monza si gioca oggi, venerdì 29 dicembre, alle ore 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN per tutti gli abbonati attraverso l'app presente su smart tv. Gli abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite). La telecronaca del match è affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Stefan Schwoch.

Napoli-Monza, dove vederla in streaming

La partita tra Napoli e Monza sarà inoltre trasmessa in diretta streaming sempre sull'app di DAZN scaricabile anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet e raggiungibile anche attraverso collegamento al sito di DAZN. Servizio riservato sempre ai soli abbonati.

Le probabili formazioni di Napoli-Monza

Mazzarri non potrà contare sugli squalificati Osimhen e Politano, più gli infortunati Olivera e Natan. Non al meglio anche Lobotka e Lindstrom. Situazione di emergenza dunque per gli azzurri con Cajuste che potrebbe agire davanti alla difesa, con Anguissa e Zielinski nel ruolo di mezzali. Simeone sarà il centravanti, con Raspadori e Kvaratskhelia esterni offensivi.

Palladino nel suo 3-4-2-1 dovrà rinunciare a Pablo Marí. Colombo sarà invece il centravanti con Colpani e Mota a supporto sulla trequarti. Ciurria sulla fascia destra è invece in vantaggio su Pedro Pereira, mentre a sinistra agirà Kyriakopoulos. In difesa il terzetto sarà invece formato da Izzo, Caldirola e D'Ambrosio.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Cajuste, Zielinski; Raspadori, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D'Ambrosio; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Dany Mota; Colombo. All. Palladino.