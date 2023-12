Il Napoli perde per infortunio pure Natan e Lobotka: Mazzarri con il Monza avrà solo 17 calciatori Usciti per infortunio contro la Roma i due calciatori salteranno più di una partita. Lo stop di Lobotka sarà contenuto, quello di Natan rischia di essere molto lungo. Salteranno Napoli-Monza anche Osimhen e Politano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

72 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 2023 è e sarà per sempre l'anno del terzo Scudetto del Napoli, ma questa parte finale di anno è stata disastrosa per i campioni d'Italia che si ritrovano al settimo posto in classificae che nel prossimo match di campionato, quello con il Monza, non disporranno nemmeno di Natan e Lobotka. Il brasiliano rischia di fermarsi un paio di mesi e salterà così, pure lui, la Supercoppa Italiana. Medio lo stop dello slovacco che non sarà in campo nelle prossime due partite di Serie A.

Già privo di Olivera da tempo, il Napoli venerdì 29 dicembre contro il Monza (alle ore 18:30) non potrà schierare né Osimhen né Politano, che dovranno scontare entrambi un turno di squalifica. I due attaccanti sono stati espulsi contro la Roma e hanno chiuso così il loro 2023, con il bomber nigeriano che non sarà in campo con il Napoli fino a metà febbraio perché a inizio 2024 volerà in Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa.

Mazzarri, che ha perso due terzi del tridente, avrà grossi problemi nel fare la formazione, perché non disporrà nemmeno di Lobotka e Natan usciti entrambi per infortunio all'Olimpico. Il problema dello slovacco è di minore entità, ma comunque impedirà al cervello dei partenopei di scendere in campo. L'infrazione costale dovrebbe tenerlo fuori un paio di settimane almeno. La Supercoppa non pare a rischio.

Grosso invece il problema di Natan. Il problema alla spalla non è di poco conto e dovrebbe condizionare a lungo il brasiliano, che rischia di stare fuori fino a due mesi. Sarebbe un'altra enorme tegola per Natan che aveva recentemente disputato anche delle buone partite. Questo il comunicato con cui il Napoli ha annunciato i problemi fisici dei due calciatori: "Natan si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lussazione acromion-claveare alla spalla destra. Un ulteriore consulto specialistico verrà effettuato nei prossimi giorni. Lobotka ha riportato una infrazione costale e verrà valutato nei prossimi giorni".

Settimo in classifica, e con l'obbligo di fare risultato praticamente sempre per non far scappare anche Bologna, Fiorentina e Roma, contro il Monza il Napoli avrà una rosa davvero ridotta. Per Mazzarri scelte quasi obbligate, considerata pure la certa partenza di Elmas, e con Lindstrom al momento infortunato.

Mazzarri avrà dunque gli uomini contati per la partita con il Monza avrà solo sedici o al massimo diciassette calciatori a disposizione. Un problema in più per il tecnico toscano che dopo due sconfitte di fila ha l'obbligo dei tre punti.