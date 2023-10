Napoli e Milan non restano impunite per la ‘battaglia’ dei tifosi: la sanzione del Giudice Sportivo Il lancio di torce e petardi, le intemperanze che hanno spinto il direttore di gara, Orsato, a fermare per qualche attimo la gara sono stati puniti con ammende salate.

Il lancio di torce e mortaretti tra tifosi da un settore all’altro del Maradona.

Lancio di fumogeni e di petardi. Cori di scherno e minacce urlate da una parte e dall'altra. Nel caleidoscopio di Napoli-Milan (2-2) c'è anche un posto di rilievo per i disordini scoppiati nel corso del match tra le due tifoserie. Uno spettacolo biasimevole che le televisioni hanno in buona parte defalcato dalla diretta ma sotto gli occhi di tutti coloro che erano allo stadio e che, attraverso i social, hanno appreso quanto stava accadendo in quei momenti.

Il caos di fumogeni e petardi scoppiato dopo il gol di Giroud

In quella porzione di impianto tra Curva A e settore ospiti c'è il ‘faccia a faccia' che ruba la scena al campo. L'arbitro Orsato aveva sospeso per qualche minuto la disputa dell'incontro, in quel momento i rossoneri erano in vantaggio per la rete segnata pochi minuti prima da Giroud.

Torce, bottigliette di plastica, mortaretti e quant'altro abbia permesso alle opposte fazioni di fronteggiarsi (sia pure a distanza) ha scandito quegli istanti di tensione durati poco. L'annuncio dello speaker dello stadio Maradona e l'intervento delle forze dell'ordine hanno placato i bollenti spiriti.

Quei gesti, però, non sono rimasti impuniti anche se non hanno avuto gravi conseguenze sulla società partenopea. Il timore che scene di quel tipo potessero provocare provvedimenti restrittivi è svanito con la pubblicazione delle decisioni del Giudice Sportivo.

La multa di 12 mila euro comminata al Napoli

Il Napoli, almeno per questa volta, se l'è cavata con una multa salata (12 mila euro) ma tutto sommato il male minore rispetto a sanzioni che avrebbero determinato la chiusura parziale o totale di un intero settore. Di seguito la nota ufficiale con l'indirizzo all'articolo 29, comma 1 lett. b) su esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori:

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. Napoli per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando con i fumogeni un’interruzione della gara da parte dell’Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e due bottigliette in plastica, nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) Cgs.

Paga anche il Milan: 15 mila euro per intemperanze dei tifosi

Ammenda rilevante anche per il Milan che pagherà 15 mila euro per le intemperanze dei suoi sostenitori, sia in riferimento al botta e risposta fatto utilizzando artifici pirotecnici sia per alcuni cori