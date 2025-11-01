Napoli-Como, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Napoli-Como è la partita della 10a giornata di Serie A in programma oggi sabato 1 novembre alle ore 18. Diretta TV e streaming su DAZN.

Il Napoli capolista ospita il Como in una sfida intrigante e di alta classifica. La squadra di Antonio Conte vuole ulteriori risposte importanti nonostante le tante assenze, ultima quella di De Bruyne. Attenzione alla sorprendente formazione di Fabregas che ha già dimostrato di avere carte in regola per creare grattacapi alle big, come la Juventus. In palio dunque punti pesanti, con gli azzurri che provano a sfruttare il fattore campo prima della sosta invernale. Si gioca oggi sabato 1 novembre alle ore 18, con diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN.

Partita: Napoli-Como

Dove: Stadio Maradona (Napoli)

Quando: sabato 1 novembre 2025

Orario: 18:00

Diretta in TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 10a giornata di campionato

Dove vedere Napoli-Como in TV: la diretta della partita

Anche Napoli-Como come tutti i match del nostro campionato non si potrà vedere gratis. Esclusiva TV su DAZN, con gli abbonati alla piattaforma streaming che potranno usare Smart TV, con il collegamento diretto all'app, oppure TV tradizionali con il sostegno di dispositivi appositi. Buone notizie anche per gli abbonati Sky che avranno aderito all'apposita proposta DAZN: potranno seguire il match tra il Napoli e il Como su Zona DAZN, canale 214.

Napoli-Como, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Il match tra il Napoli e il Como, anticipo delle 18 del sabato della 10a giornata di Serie A in programma al Maradona non si potrà ovviamente seguire in streaming in chiaro, ma appunto solo grazie all'abbonamento a DAZN. Gli utenti della piattaforma potranno seguire il confronto su smartphone, tablet, computer grazie ad una connessione a internet stabile. Questo l'unico mezzo di vedere la partita, che non sarà visibile su Sky GO e NOW.

Come arrivano Napoli e Como alla partita di Serie A

Momento positivo per il Napoli che dopo il successo sull’Inter, ha concesso il bis a Lecce giocando una partita anche “sporca”. Certo Conte dovrà purtroppo fare ancora scelte di emergenza, visto che ha perso anche De Bruyne per problemi muscolari. Il Como arriva a questo confronto con uno stato d’animo positivo. Bella vittoria con il Verona e grande fiducia per gli uomini di Fabregas in piena zona Europa.

Napoli-Como, le probabili formazioni

Antonio Conte deve fare di necessità virtù con i tanti infortunati. Possibile utilizzo di Politano e Neres, a sostegno del terminale offensivo Hojlund. Senza De Bruyne, in mediana ci saranno Anguissa, Gilmour e McTominay. Nel Como Fabregas schiera Morata come punta con il trio Addai, Nico Paz e Rodriguez alle spalle.

NAPOLI (4‑3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte.

COMO (4‑2‑3‑1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Morata. Allenatore: Fabregas.