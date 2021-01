Il Napoli ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite, il pari con il Torino è stato raggiunto solo al 92′ con un gol favoloso di Lorenzo Insigne. Gattuso e i suoi sono volati in Sardegna dove affronteranno il Cagliari, avversario ostico per tutti, ma un po' di più per i partenopei che spesso hanno sofferto contro i rossoblu. Gli azzurri si presenteranno senza i due centravanti titolari. Perché sia Mertens che Osimhen sono infortunati, il nigeriano ha anche contratto recentemente il Covid. E per rimediare agli infortuni di due big e per ampliare il reparto offensivo il tecnico calabrese ha convocato anche il giovane Antonio Cioffi, classe 2002.

Gattuso convoca Cioffi per Cagliari-Napoli

Scelte quasi obbligate in attacco per Gattuso che dispone di quattro dei suoi migliori giocatori offensivi. Petagna sarà titolare anche in terra sarda, con lui sicuro del posto Insigne, mentre Lozano è favorito su Politano. In rosa c'è anche Llorente, che ha avuto modo di giocare nel finale della partita con i granata, e al gruppo è stato aggregato anche Antonio Cioffi, un ragazzo di diciotto anni che è molto promettente.

Chi è Antonio Cioffi, il giovane attaccante del Napoli

Lo scorso 19 dicembre è diventato maggiorenne. Cioffi ha 18 anni è nato a Maddaloni in provincia di Caserta ed è un'ala sinistra, che gioca anche sulla fascia opposta, ma può agire anche alle spalle o al fianco della punta centrale. Da tempo si parla molto bene di lui. Gattuso gli ha regalato la prima convocazione da professionista. Spesso paragonato a Insigne, questo ragazzo alto 180 centimetri nelle ultime stagioni con le squadre giovanili si è messo in luce prima con la squadra Under 17, che trascinò con i suoi gol fino alle semifinali playoff, che con la Primavera. Lo scorso anno, prima dello stop forzato per il Covid, ha giocato anche in Youth League. Difficile pensare a un suo esordio a Cagliari, ma il Napoli finalmente vede un prodotto del vivaio in prima squadra.