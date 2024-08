Nancy Dell’Olio ricorda l’ultima telefonata con Eriksson e scoppia in lacrime: “È stata dura fingere”

video suggerito

Nancy Dell'Olio non ha retto il peso dell'emozione ricordando il suo ex compagno Sven-Goran Eriksson, morto a 76 anni a causa di un cancro terminale al pancreas. L'avvocata di origini pugliese ha ammesso di aver anche sperato che i medici avessero commesso un errore, e che ci fossero speranze di salvezza anche dopo l'annuncio dello svedese che a gennaio annunciò al mondo di avere al massimo un anno di vita.

Nancy Dell'Olio in lacrime durante l'intervista su Eriksson

Si è lasciata andare alle lacrime la 63enne che ha avuto una relazione con l'ex mister dal 1998 al 2007, durante un'intervista nel programma Good Morning Britain. Dell'Olio infatti ha parlato dell'ultima telefonata con Eriksson: "Ha detto che avrebbe dovuto sottoporsi a qualche trattamento, quando siamo riusciti a parlare al telefono. Sembrava stesse bene perché la maggior parte delle volte non rispondeva".

L'ultima telefonata tra Dell'Olio e Eriksson

L'avvocata italiana ha spiegato le difficoltà di prendere atto che per il suo ex fidanzato non ci fossero speranze: "È ​​dura fingere di non sapere che stava per morire. E non ci ho mai pensato. Perché questa è la vita: finché c'è, credi sempre che ci sarà una specie di… miracolo, o pensavo all'inizio che i dottori avevano commesso… un errore…". Ecco poi le lacrime e l'incapacità di completare il discorso.

Parole che fanno il paio con quelle pubblicate poi su Instagram per ricordare Eriksson: "Sebbene la nostra relazione abbia avuto i suoi alti e bassi, scelgo di ricordare i bei momenti che abbiamo condiviso e gli attimi che hanno portato gioia nelle nostre vite. Conserverò sempre quei cari ricordi ed esprimerò le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amati figli, Lina e Johan. Quando ami qualcuno, quell'amore non svanisce mai veramente. Riposa in pace, Sven. Ci mancherai".