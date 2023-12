Multe da incubo in Bundesliga per chi sgarra a Natale: “Per ogni 100 grammi, 1.000 euro di multa” A rivelare i curiosi controlli da parte dei club tedeschi sui propri giocatori è stato Thomas Meunier che milita nel Borussia Dortmund: “Siamo stati già pesati all’inizio, verremo ripesati al rientro”. La Bundesliga si è fermata il 20 dicembre, riprenderà il 12 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Thomas Meunier ha rivelato i sistemi di controllo e le multe che avvengono nel Borussia Dortmund

In Bundesliga la pausa natalizia è già iniziata con lo scorso 20 dicembre e – come tradizione – durerà un mese riprendendo le ostilità solamente a gennaio inoltrato. Un break che non c'è in nessun altro grande campionato continentale dove anche durante le festività si gioca come sempre. Ma il periodo delle vacanze di Natale sono un vero e proprio incubo per tanti giocatori, tra cui in particolare quelli del Borussia Dortmund dove gioca Thomas Meunier che ha rivelato un metodo particolare da parte del club per monitorare lo stato di forma dei propri tesserati: "Per ogni 100 grammi in più verremo multati anche di mille euro".

Nel calcio moderno assistere ad un mese di pausa nel bel mezzo della stagione agonistica è cosa più unica che rara ma in Germania è tradizione considerare le festività di Natale e di Capodanno sacre a tal punto che il calcio si ferma per almeno quattro settimane. Così anche per il 2023, la stagione è già in naftalina dallo scorso 20 dicembre da quando si è giocata l'ultima giornata in attesa di riprendere il prossimo 12 gennaio 2024. Qualcosa di unico nel calcio europeo ma che i club della Bundesliga hanno imparato a gestire in modo particolare per evitare che vi siano cali di tensione tra i giocatori e soprattutto cali di forma.

La Bundesliga, unico grande campionato europeo, si è fermata il 20 dicembre e riprenderà solamente il 12 gennaio 2024

A confessare uno dei metodi più particolari e incisivi, è stato l'ex giocatore del PSG e nazionale belga, Thomas Meunier, che attualmente gioca nel Borussia Dortmund: "Siamo stati pesati durante l'ultimo allenamento e lo saremo di nuovo al nostro ritorno", ha detto il giocatore alla RBTF, la radiotelevisione belga. "Anche il prezzo da pagare è noto: è prevista una multa iniziale di 1.000 euro per ogni chilo aggiunto, quindi da un certo livello si passa poi a 1.000 euro… per ogni 100 grammi!"

Un escamotage ideato dal Borussia Dortmund per evitare sgradite sorprese al rientro del campionato e che metteranno in ansia i giocatori, obbligati a non sgarrare tra panettoni, pranzi e bevute. Anche se qualcuno è finito nelle maglie dei controlli sul peso, pagando a carissimo prezzo: "Non farò mai il nome – ha rivelato Meunier – ma conosco un giocatore che in passato ha pagato fino a 10mila euro. Poi, gli hanno detto: ‘Hai una settimana e se perdi i chili ti riduciamo la multa'… e alla fine lui ci è riuscito!"