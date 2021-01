Inter-Juventus è sempre Inter-Juventus, forse la partita più difficile da gestire per un arbitro in Italia. Nella migliore delle ipotesi anche in assenza di grandi situazioni controverse ci sono tanti momenti di tensione da gestire. Come capitato a Daniele Doveri, arbitro designato per il big match di San Siro.

Con il gol dell'Inter, in avvio di gara, si materializza il primo episodio saliente, forse il più rilevante dell'intera gara. Sugli sviluppi dell'azione, a pochi metri da Arturo Vidal, autore della rete, Bonucci e Lautaro saltano al centro dell'area di rigore a stretto contatto. Al momento di ricadere al suolo, mentre il cileno insacca alle spalle di Szczesny, Bonucci si accascia al suolo. Mentre i calciatori dell'Inter festeggiano il gol, si registrano piuttosto decise le proteste su sponda Juve. Da Chiellini alla panchina bianconera, si lamenta una "gomitata" da parte di Lautaro ai danni di Bonucci, in occasione dello stacco in contemporanea in anticipo rispetto all'incornata vincente di Vidal.

L'arbitro Doveri è rimasto inamovibile sulla sua analisi iniziale e dalla sala VAR non sono arrivate controindicazioni: gol regolare. A rivedere le immagini, in effetti, non si ravvisa alcun tipo di colpo irregolare da parte di Lautaro Martinez su Bonucci. I due effettivamente staccano insieme e a distanza ravvicinata, con ogni probabilità si toccano anche. Ma si tratta di un normale contatto di gioco, privo di qualsiasi connotazione fallosa. Corretta, in questo caso, la decisione da parte del fischietto romano. Per il resto dell'incontro, Doveri ha arbitrato con piglio deciso e autorità, senza gravi imprecisioni: contestabile qualche chiamata su situazioni a metà campo, ma nel complesso l'arbitraggio è stato all'altezza del palcoscenico e della sfida di primissimo livello.