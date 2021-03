L'Inter ha vinto di misura, 1-0 grazie ad una rete di Skriniar che a inizio secondo tempo, in area di rigore bergamasca fa suo un pallone vagante dopo una serie di rimpalli sporchi e lo infila con il destro alle spalle di Sportiello. Tanto basterà ai nerazzurri di Conte per ottenere tre punti pesanti e riallungare sul Milan, secondo, scivolato di nuovo a -6 ma non sono mancate le polemiche sull'azione che ha portato il vantaggio interista.

La situazione è abbastanza complessa vedendola in tempo reale: sul botta e risposta in area di rigore tra sette giocatori dell'Atalanta e sei dell'Inter racchiusi in 10metri quadrati, il pallone subisce una serie di battute e ribattute finché non finisce tra i piedi di Skriniar che trova lo spazio giusto per segnare. Ma poco prima del suo tiro, Alessandro Bastoni si trovava in fuorigioco non segnalato dall'arbitro Mariani e dai suoi assistenti.

Perché Bastoni non è in fuorigioco? Semplice: se è vero che all'inizio della azione che ha portato in vantaggio in nerazzurri di Conte, il centrale difensivo è oltre la linea dei giocatori dell'Atalanta è pur vero che non tocca mai il pallone perché viene intercettato dai difensori di Gasperini e poi viene toccato da de Vrij e in quel momento non c'è più offside. Dunque, non c'è vizio nell'azione del vantaggio interista giustamente convalidato da Mariani sul campo e non corretto dal VAR in moviola.

Per il resto, la conduzione di Mariani è apparsa sufficientemente equilibrata, con una gara che si è accesa subito tra falli e interruzioni ma con l'arbitro che ha deciso di usare pochissimo i cartellini gialli. Antonio Conte, per primo, in panchina, poi in campo il solo Romero è stato sanzionato con un cartellino giallo, malgrado la partita è stata costellata da interventi duri e da costanti contatti tra i giocatori.