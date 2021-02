Veementi proteste del Cagliari dopo il match perso 1-0 in casa contro l'Atalanta. Nel mirino dei sardi quanto accaduto pochi istanti prima del triplice fischio con la squadra ospite appena passata in vantaggio grazie alla rete di Muriel. Ha fatto molto discutere e arrabbiare i padroni di casa infatti il calcio di rigore prima assegnato loro dall'arbitro Piccinini e poi tolto dopo che lo stesso direttore di gara, richiamato dal Var, è andato a rivedere l'episodio al monitor.

Per la formazione di casa l'intervento con cui Marteen De Roon ostruisce la conclusione di Daniele Rugani in area di rigore della Dea era passibile della massima punizione ma viene nettamente smentita dalle immagini televisive. Quest'ultime difatti dimostrano come, al momento della conclusione, sia stato invece il difensore rossoblu a calciare la caviglia del centrocampista atalantino che nel frattempo era riuscito a posizionare il proprio piede davanti al pallone. Giusta dunque la decisione di Piccinini.

Nell'intervista post partita rilasciata ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco, tra coloro che in campo hanno maggiormente protestato per la decisione di Piccinini, dopo aver rivisto le immagini ha ammesso che è stato giusto togliere il calcio di rigore alla sua squadra: " Se devo essere onesto, rivedendo le immagini il calcio di rigore non c'era. Giusto toglierlo" sono state infatti le parole del tecnico nonostante l'amarezza per aver rimediato una sconfitta in extremis che prolunga il periodo no della sua squadra che non vince ora da 16 partite e si ritrova ancora in piena zona retrocessione.