Mourinho show: “Posso ancora vincere il campionato 2017-18 e se succede dovranno pagarmi il bonus” Mourinho non perde occasione per pungere i suoi ex rivali: “Se puniscono il City posso ancora avere la medaglia e dovranno pagarmi il bonus” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

José Mourinho non perde mai la sua verve, soprattutto per quanto riguarda le vecchie ruggini che si ripresentano sul suo cammino. Non è il caso dell'incrocio di Europa League tra il Fenerbahce e il Manchester United, l'ultima squadra con la quale ha vinto questa competizione: verso gli inglesi nutre stima e rispetto, un po' meno nei confronti del Manchester City che nel 2019 ha vinto il titolo distaccando i suoi Red Devils di 19 punti.

Gli scontri fra lui e Guardiola hanno generato partite epiche e anche quella stagione non fu da meno, dato che Mourinho riuscì a mettergli i bastoni tra le ruote alla fine impedendogli di vincere il campionato proprio nel derby con la storica rimonta dello United da 2-0 a 3-2. Per questo l'incontro con la sua ex squadra diventa un'occasione per prendere in giro i vecchi rivali e pungerli sul loro nervo scoperto, ossia il processo per le accuse di violazione del Fair Play Finanziario.

Mourinho dà spettacolo e punge il City

Il Fenerbahce incontrerà il Manchester United e per i tifosi è l'occasione perfetta per ritrovare Mourinho. Lo Special One ha un legame forte con gli inglesi e in conferenza stampa ha ricordato cosa ha ottenuto a Old Trafford: "Come sapete, abbiamo vinto l'Europa League e siamo arrivati ​​secondi in Premier League".

Ma poi in conferenza stampa non ha perso l'occasione per pungerli, nel pieno del suo stile: "Penso che abbiamo ancora una possibilità di vincere quel campionato perché se puniscono il Manchester City con dei punti di penalizzazione forse vinciamo quel campionato e poi dovranno pagarmi il bonus e darmi la medaglia!"

L'allenatore portoghese ha ribadito l'amore che lo lega allo United e spera ancora di appuntarsi al petto quel campionato e riscuotere il suo bonus. Quell'anno il secondo posto è stato uno smacco per Mourinho: il Manchester City segnò il suo anno da record conquistando 100 punti, ma la soddisfazione dello Special One è stata quella di non regalarglielo nel derby di Manchester, mettendo in scena una rimonta che è entrata nella storia.