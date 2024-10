video suggerito

Mourinho non può credere a ciò che ha visto: Onana fa impazzire l’allenatore del Fenerbahce Le parate di Onana a salvare il Manchester United provocano l’incredula reazione di Mourinho, scatenato in panchina nella serata di Europa League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

José Mourinho come non l'abbiamo mai visto. L'allenatore portoghese del Fenerbahce si è lasciato andare ad una reazione insolita in occasione della partita di Europa League contro una delle sue ex squadre, il Manchester United. L'ex di Inter e Roma si è rivelato incontenibile dopo una clamorosa doppia chance per la sua squadra, vanificata da altrettanti miracoli di Onana. In men che non si dica il comportamento di Mourinho in panchina è diventato virale.

Onana miracoloso in Fenerbahce-Manchester United, la reazione di Mourinho

I Red Devils nel primo tempo hanno avuto il merito di sfruttare le occasioni, con il gol di Eriksen che ha regalato il vantaggio agli ospiti. Altrettanto non si può dire del Fenerbahce che però ha trovato sulla sua strada anche un super Onana. L'ex nerazzurro in particolare è salito in cattedra nel finale di frazione con una doppia parata eccezionale. Riflesso clamoroso dell'estremo difensore, che con la mano aperta è riuscito a disinnescare una conclusione quasi a botta sicura di un avversario. Sul prosieguo dell'azione poi ulteriore colpo di reni per dire no ad un tentativo ravvicinato di testa.

Le telecamere hanno indugiato su José Mourinho che davanti alla sua panchina stava osservando lo sviluppo dell'azione. Il tecnico prima si è portato le mani sui capelli, poi davanti al volto e poi si è lasciato andare ad un atteggiamento molto strano. Braccia larghe e ghigno sul volto, guardando anche in direzione della panchina opposta. Dopo essersi anche piegato all'indietro, ecco che Mou è tornato sui suoi passi. Un modo assai particolare per dimostrare la propria incredulità di fronte alle parate di Onana.

Onana e Mourinho si ritrovano negli spogliatoi all'intervallo

Onana e Mourinho si sono poi ritrovati negli spogliatoi all'intervallo, prima del ritorno in campo. Il portiere si è avvicinato all'allenatore avversario sussurrandogli qualcosa con il sorriso sulle labbra. Reazione quasi divertita dell'allenatore del Fenerbahce che ha reagito con una pacca sulla spalla decisa. Clima molto rilassato, al contrario di quanto accaduto poco dopo in campo. Lo Special One infatti è stato espulso, dopo le proteste per un mancato rigore per la sua squadra.