Mourinho irride l'arbitro in modo geniale: "Mi ha detto qualcosa di assolutamente incredibile" Il tecnico del Fenerbahçe, espulso per proteste, è stato sferzante in diretta tv: ha spiegato cosa gli ha riferito Turpin sulla mancata concessione di un calcio di rigore nella sfida di Europa League contro il Manchester United.

Il sarcasmo di José Mourinho nel parlare dell'arbitro Clément Turpin buca il video. Il tecnico portoghese, espulso nella sfida di Europa League tra Fenerbahçe e Manchester United, ha usato l'ironia per censurare in diretta televisiva sia le decisioni sia l'atteggiamento avuto in campo dal direttore di gara francese, a cominciare dalla spiegazione che gli ha dato respingendo le proteste per la mancata concessione di un calcio di rigore. "Mi ha detto una cosa incredibile – il commento del tecnico portoghese durante le interviste -. Ci ha tenuto a dirmi che lui è stato capace di vedere nello stesso tempo sia l'azione in area sia il mio comportamento sulla linea laterale. È davvero straordinario".

Per quell'episodio l'allenatore dei turchi è stato espulso, s'è visto sventolare il cartellino rosso sotto il naso pochi minuti dopo la rete del pareggio segnata da En-Nesry (in precedenza era stato l'ex interista, Eriksen, a portare in vantaggio i Red Devils). Mourinho s'era infuriato (e la sua reazione era stata plateale) perché Turpin aveva ignorato una scorrettezza di Ugarte (pestone) ai danni di Osayi-Samuel: sosteneva si trattasse di fallo da sanzionare con un penalty ma le sue rimostranze sono state respinte nella maniera più beffarda. Mou s'è andato a sedere in tribuna, nella parte più vicina al campo così da poter ancora dare istruzioni alla squadra, ma le parole dell'arbitro gli ronzavano ancora in testa.

È anche per questa ragione che, non appena il giornalista gli chiede di commentare l'esito della gara, proprio non riesce a trattenersi sull'argomento e rivela qual è stata la motivazione offertagli dal fischietto transalpino. Gli aveva chiesto perché lo aveva espulso, la frase ascoltata lo ha spiazzato. E deve aver tenuto a freno la lingua per evitare guai peggiori rispetto alla squalifica. "Non posso fare altro che congratularmi con Turpin che, ripeto, è davvero una persona incredibile. Durante la partita, a 100 miglia orarie, aveva un occhio sulla situazione del rigore e un occhio sul mio comportamento in panchina. Questa è la spiegazione che mi ha dato ed è per questo che è uno dei migliori arbitri al mondo".

Caustico, Mourinho lo è anche quando parla del suo futuro e della possibilità di accomodarsi su una panchina di un club libero da impegni europei: "Quando lascerò il Fenerbahçe la cosa migliore per me sarà allenare una squadra che non gioca nelle competizioni Uefa – ha concluso il tecnico portoghese -. Quindi se un club in Inghilterra in fondo alla classifica avrà bisogno di un allenatore nei prossimi due anni, eccomi… sono pronto a valutare offerte e andare. Non aggiungo altro".