Mourinho fulmina un giornalista turco mentre gli mostra il telefono: “Sei serio o stai scherzando?”

A cura di Ada Cotugno

Il primo derby di Istanbul è stato una disfatta totale per José Mourinho. Il suo Fenerbahce ha perso per 3-1 contro il Galatasaray di Osimhen e Mertens, ma come se non bastasse l'umiliazione in campo è arrivata puntuale anche quella fuori con gli sfottò sulla storia del portoghese che per una notte è diventato "The Crying One". Quando la situazione è difficile l'allenatore diventa di ghiaccio e a farne le spese è stato un giornalista che ha provato a fargli una domanda in turco.

Mourinho fulmina con lo sguardo un giornalista

La sconfitta è stata dura da digerire e alla fine della partita Mourinho ha deciso di non presentarsi in conferenza stampa. Tra la stampa turca però si nascondeva qualche reporter che non ha resistito alla tentazione di rivolgergli una domanda nonostante il suo silenzio. Un giornalista si è appostato all'uscita dallo stadio per fermarlo, ma è stato gelato da pochissime parole dell'allenatore.

L'uomo, che lavora per Beyaz TV, lo ha fermato al passaggio in zona mista e non si aspettava di ricevere quel trattamento. I primi momenti di imbarazzo sono comparsi per le incomprensioni linguistiche: il giornalista non conosceva l'inglese e Mourinho ha fatto fatica a capirlo. "Sei sicuro di essere un giornalista?" gli ha chiesto, mentre dall'altra parte provava a masticare qualche parola in una lingua che non parlava.

Per comunicare con l'allenatore l'inviato ha cercato di tradurre le sue domande attraverso un app dello smartphone, mostrandolo ad un Mourinho visibilmente accigliato. A quel punto lo Special One ha perso la pazienza e prima di andare via lo ha fulminato con lo sguardo facendogli una sola domanda: "Sei serio o stai scherzando?".

Lo sfottò del Galatasaray

A condannare il giornalista non è stata la domanda posta in turco o la traduzione che ha provato a fare al momento, ma il tema toccato con Mourinho. Con molta difficoltà l'inviato della tv turca ha chiesto il suo parere sullo sfottò che il Galatasaray ha pubblicato su tutti i social dopo la fine della partita.

L'account della squadra turca ha pubblicato il fotomontaggio di un libro, con Mourinho in copertina sormontato dal titolo "The Crying One" (il piagnone, tradotto in italiano) per prenderlo in giro sul suo punto debole e storpiando il soprannome che si porta dietro da una vita. Ma non è l'unica pizzicata del Galatasaray che sui social si è sbizzarrito prendendo in giro la sicurezza dell'allenatore con video e foto ironici che hanno fatto il giro del web diventando virali.