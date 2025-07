Colpito da un fulmine muore Audun Groenvold,: medagliato ai Giochi di Vancovuer, aveva 49 anni

Audun Groenvold era stato prima uno sciatore poi si era dedicato allo skicross, aveva 49 anni. Un fulmine lo ha colpito mentre era, con la famiglia, nella sua baita in Norvegia.

Una notizia tremenda arriva dalla Norvegia, dove è morto a 49 anni Audun Groenvold, atleta che vinse la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Vancouver nel 2010 nello skicross. Groenvold è finito tragicamente: è stato colpito da un fulmine mentre si trovava nella sua baita. La notizia l'ha data con un post davvero toccante la moglie.

Il toccante messaggio della moglie di Groenvold

Kristin Tandberg Haugsja sui social ha raccontato cosa è accaduto ed ha ricordato la sua anima gemella. Groenvold lascia anche tre figli: "Audun, mio grande amore e miglior amico da vent'anni. Oggi ci hai lasciato. Ciò che è iniziato con una splendida vacanza estiva si è concluso sabato scorso con un fulmine che ti ha colpito mentre eravamo nella nostra baita. Nonostante le cure immediate e il trasporto in ospedale, sei morto ieri sera per le ferite riportate. Sanna, Selma, William e io ti porteremo sempre nel cuore. La tua perdita è enorme".

La federazione ha scritto: "È con grande tristezza che abbiamo appreso la notizia della prematura scomparsa di Audun Groenvold. L'ex sciatore alpino e atleta di ski cross della nazionale è stato recentemente colpito da un fulmine durante una gita in baita". Il presidente della federazione Tove Moe Dyrhaug ha aggiunto: "Lo sci norvegese ha perso una figura di spicco, che ha significato molto sia per lo sci alpino che per quello freestyle. La sua scomparsa crea "un vuoto enorme".



Groenvold è stato anche sciatore: un podio in Coppa del Mondo

Una morte tragica quella di Groenvold, che ha toccato il picco più alto della sua vita da sportivo vincendo la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Vancouver nel 2010 quando vinse la medaglia di bronzo nello skicross. In precedenza, però, esattamente fino al 2009 aveva fatto parte della squadra norvegese di sci alpino, quella formidabile che aveva Kjus e Aamodt, due fenomeni. Arrivò terzo nella discesa libera di Sierra Nevada del 1999.