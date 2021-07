Mourinho è arrivato a Roma da poche ore ed è stato subito accolto da un bagno di folla. Il tecnico portoghese ha iniziato immediatamente a pianificare il mercato con i Friedkin. "Mi aspetto un regalo" ha detto nella prima intervista rilasciata alla società giallorossa. La priorità assoluta sembra essere un portiere. Secondo il Corriere dello Sport infatti, la Roma avrebbe chiuso la trattativa con il Marsiglia per la cessione di Cengiz Under e Pau Lopez al club francese. Il turco, fuori dai piani della società e di Mou, dopo l'esperienza dello scorso anno al Leicester, passerà all'OM con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni di euro, più altri 2 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Per l'estremo difensore spagnolo invece, sempre secondo quanto scritto dal quotidiano romano, sarebbero già state fissate anche le visite mediche: martedì 6 luglio. Il Marsiglia ha chiuso l'affare con la Roma per un prestito con diritto di riscatto intorno al 13 milioni, con possibile obbligo legato al numero di presenze. A questo punto i Friedkin potranno accelerare per portare Rui Patricio in giallorosso. Ma potrebbe non essere così semplice. Nel frattempo in rosa restano Robin Olsen e Daniel Fuzato con il primo che ha concluso la stagione in prestito all'Everton collezionando solo 7 presenze in Premier e il secondo che ha giocato l'ultimo spezzone della scorsa stagione. Addio invece a Mirante a cui non è stato rinnovato il contratto.

Mourinho ha indicato alla società il nome di Rui Patricio. Dopo l'eliminazione del Portogallo dagli Europei, i Friedkin hanno subito accelerato le trattative per potare il portiere lusitano nella Capitale. La chiusura dell'affare Pau Lopez al Marsiglia, dovrebbe essere un segnale incoraggiante in questo senso. I Friedkin potrebbero avere già in mano l'esperto portiere 33enne che nella scorsa annata ha militato tra le fila del Wolverhampton. Rui Patricio ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2022, dunque il prossimo anno.

I buoni rapporti tra Jorge Mendes (agente del portiere e di Mou) potrebbero essere decisivi. Anche per questo motivo i giallorossi stanno trattando con il club inglese per un prezzo decisamente più basso rispetto agli oltre 10 milioni richiesti dai Wolves. Ma il rischio di perderlo a zero il prossimo anno potrebbe convincere la società ad assecondare le offerte della Roma. I giallorossi hanno messo sul piatto 6 milioni ma la sensazione è che presto si possa chiudere a 8/9 milioni. La Roma per lui ha già pronto il contratto: tre anni (o due più opzione per il terzo) a 2 milioni più bonus.