Motta manda Adzic a giocare con la Juve in Serie C: il montenegrino risponde con un gol spettacolare Vasilije Adzic fa la differenza in Serie C con la Juventus NextGen di Brambilla. L'attaccante montenegrino mette ko il Benevento con l'assist e poi un gol sensazionale su punizione.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus NextGen è a un passo dal suo undicesimo risultato utile consecutivo nel girone C di Serie C. Cammino straordinario dei bianconeri che dopo un inizio di stagione a dir poco negativo con Paolo Montero in panchina finendo in ultima posizione con soli sette punti conquistati nelle prime 14 giornate di campionato, si è ritrovata dopo il ritorno di Massimo Brambilla come nuovo allenatore. Ebbene oggi contro il Benevento potrebbe esserci la ciliegina sulla torta. I bianconeri hanno infatti potuto beneficiare anche della presenza di Vasilije Adzic dalla prima squadra.

Thiago Motta l'ha sempre nominato e considerato in conferenza stampa parlando dell'attaccante montenegrino classe 2006 come di un elemento che tiene molto in considerazione. Qualche infortunio di troppo ha però un po' limitato il suo inserimento nella squadra di Motta e così ora che sta recuperando la condizione sta giocando con la squadra NextGen in Serie C. Nel match odierno Adzic ha messo a segno subito un assist per il vantaggio di Guerra contro i sanniti e poi si è messo in mostra con una punizione pazzesca dal limite dell'area di rigore.

L'esultanza di Adzic dopo il gol contro il Benevento.

La palla calciata con un potente destro a giro si è infilata nell'angolino destro della porta difesa da Nunziante. Una conclusione perfetta del montenegrino che ha poi esultato insieme ai suoi compagni per quella rete liberatoria. Il Benevento è nelle primissime posizioni in classifica e in settimana ha ufficializzato Michele Pazienza come nuovo allenatore al posto di Gaetano Auteri. Una squadra tra le candidate per la vittoria finale del girone C che però è caduta proprio contro i bianconeri completamente rigenerati e ora a ridosso della zona playoff.

Adzic osservato speciale di Thiago Motta per la prima squadra

Merito anche di Adzic che oggi è stato chiamato a una prova di forza importante per portare la NextGen a centrare i tre punti ma anche convincere Thiago Motta. Il tecnico bianconero sicuramente, in attesa della sfida Champions contro il PSV, avrà osservato la prestazione della squadra di Brambilla nello specifico di Adzic che nel corso della stagione potrà essere un'arma da usare nel momento del bisogno. Con questa vittoria la Juventus NextGen si porta a 34 punti totali: un risultato assolutamente sensazionale dopo il disastro di inizio stagione.