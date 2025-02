Motta deluso per l’eliminazione della Juve ma difende le sue scelte: “Rifarei tutto ciò che ho fatto”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus è fuori dalla Champions League dopo la sfida di ritorno persa 3-1 contro il PSV. Gli olandesi riescono ad emergere meglio dei bianconeri che dopo il primo tempo quasi si spengono. Domande e chiarimenti fatte a Thiago Motta subito dopo la partita. Nel corso dell'intervista a Prime lo stesso tecnico della Juventus ha spiegato cosa sia andato storto analizzando la partita col PSV: "Sono completamente in disaccordo sul fatto che loro volessero di più la qualificazione – spiega -. Loro dopo il pari nostro hanno spinto di più e sono stati superiori su alcune situazioni".

L'allenatore della Juventus ha analizzato gli episodi sottolineando come le opportunità di rientrare in partita c'erano state ma la squadra non è stata così convinta a concretizzare le occasioni: "C'è stato il palo di Dusan e dopo è stata una partita molto aperta ma poi abbiamo fatto tanta fatica" risponde ancora Thiago Motta a cui poi viene chiesto un parere sulle parole di Locatelli. "Ha detto che l'abbiamo buttata via? Devo sentirlo dire da lui ma non siamo stati in grado di essere più bravi di loro durante tutta la partita e loro hanno meritato, questo è vero".

Il gol decisivo del PSV che ha condannato la Juventus.

Motta poi con una sicurezza glaciale difende pubblicamente ogni singola scelta fatta sottolineando di non aver nessun rammarico per le scelte operate in questa Champions: "Rifarei tutto quello che ho fatto, anche i cambi, tre erano forzati – spiega -. Koopmeiners aveva avuto la febbre mentre Cambiaso non giocava da tempo e hanno chiesto il cambio". Poco da dire su cosa farà la Juventus a partire da domani: "Ripartiremo dagli allenamenti e dalla sfida di Cagliari, sappiamo delle difficoltà di giocare una partita di questo livello".

Thiago Motta ribadisce le difficoltà della Juve nel riuscire a dare di più rispetto al PSV

Il tecnico della Juventus poi a Sky fa un'analisi più dettagliata: "Quel pareggio era importantissimo, dovevamo mantenerlo ma non siamo stati capaci. Loro nella ripresa hanno spinto di più e noi abbiamo fatto fatica – ha detto -. Il PSV ha giocato bene ma lo sapevamo che erano una squadra di livello. C'è da dire che però sul terzo gol dobbiamo fare molto meglio". Incalzato su Sky sulle sostituzioni fatte, Thiago Motta ha concluso: "Non penso di aver ritardato i cambi, ma di averli fatto nel momento giusto".