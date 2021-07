Morto Noah Gesser, il giovane talento dell’Ajax aveva solo 16 anni Era nato nel 2005 Noah Gresser, uno dei tanti grandi talenti del vivaio dell’Ajax, che lo acquistò tre anni fa. Purtroppo la scorsa notte Gresser ha perso la vita in un incidente stradale. Morto anche il fratello che era con lui. La loro auto è stata travolta da un furgone.

A cura di Alessio Morra

Una notizia drammatica arriva dall'Olanda. L'Ajax ha confermato che Noah Gresser, giovane talento dei Lancieri, è morto. Aveva solo 16 anni. Gresser era stato tesserato dall'Ajax nel 2018, che lo prese dal club amatoriale Alphense Boys. Il club di Amsterdam vinse la concorrenza del Feyenoord. Fatale è stato un incidente stradale, in cui è morto anche il fratello.

Morti in un incidente stradale Noah Gresser e il fratello

Noah Gresser stava viaggiando con il fratello quando la loro vettura è stata travolta da un furgone nella notte tra venerdì e sabato. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara e dopo i rilievi si saprà qualcosa di più. L'unica cosa che purtroppo conta è che Noah Gresser e il fratello non ci sono più. Una tragedia immane per tutta la famiglia Gresser.

Giovane talento dell'Ajax, Gresser si ispirava a Lewandowski

Il giovane calciatore era davvero un talento, l'Ajax credeva molto in lui e il c.t. dell'Indonesia Under 19 lo aveva contattato per convincerlo a scegliere la nazionale indonesiana con cui sperava di fargli disputare la Coppa d'Asia di categoria. Poteva essere convocato perché ha la mamma indonesiana (nata a Java), mentre il padre è olandese (di origini del Suriname). Iniziò la sua carriera da terzino, poi si spostò a centrocampo, tornò in difesa, prima di scoprire che sarebbe potuto diventare un grande attaccante. Il suo idolo, o meglio modello era Robert Lewandowski. Nelle sue tre stagioni nelle giovanili dell'Ajax ha faticato in avvio, poi ha subito un infortunio, ma quando si è ripreso ha mostrato le sue grandi abilità. Il club credeva tanto in lui, oggi purtroppo lo piange.