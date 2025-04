video suggerito

Morto Jair, la “freccia nera” della Grande Inter di Herrera: “Ala destra dal dribbling fenomenale” Il calciatore brasiliano è deceduto all’età di 84 anni, il messaggio di cordoglio del club nerazzurro per l’ex campione: “Un posto nell’eternità di una squadra leggendaria”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

La morte di Jair a 84 anni richiama alla memoria dei tifosi dell'Inter quella formazione mandata giù a memoria, che per i cuori nerazzurri aveva la perfetta sincronia di un verso poetico. Sarti, Burgnich, Facchetti… fino a giungere a lui, il calciatore brasiliano che fu tra i protagonisti assoluti della "Grande Inter" costruita dal presidente, Angelo Moratti, e affidata alle "cure" del "mago" Helenio Herrera. In quegli Anni Sessanta ruggenti nell'altra metà del cielo di Milano ci fu un posto speciale per quel giocatore ribattezzato la freccia nera. "È scomparso Jair. Ala destra dal dribbling fenomenale, ha vinto tutto con la Grande Inter – si legge nel messaggio di cordoglio della società -. Quattro campionati, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, un posto nell’eternità di una squadra leggendaria. Il club si stringe alla sua famiglia in questo momento difficile".