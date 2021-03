L'attaccante Takayuki Morimoto, ex Catania, oggi al Luqueno nella prima divisione del Paraguay, è stato arrestato dopo essere stato protagonista di un incidente stradale per non essersi fermato ad aiutare il motociclista dopo averlo investito con la sua auto. Una volta arrivata sul posto la polizia, il giapponese è risultato positivo all'alcotest. Nello scontro fortunatamente non ci sono state vittime. Il giocatore non ha ancora debuttato con Luqueño e questo potrebbe anche avere ripercussioni negative nella sua nuova avventura calcistica.

L'auto di Morimoto si vede completamente distrutta sul lato destro, lato passeggero, sintomo di un impatto molto forte. Il giapponese è risultato positivo con un tasso di 0,41 mg e adesso la sua posizione sarà valutata dalle autorità competenti. Nell'ultima stagione Morimoto ha giocato in Giappone nell'Avispa Fukuoka ma il suo picco in carriera l'ha raggiunto in Italia con la maglia del Catania dalla stagione 2006/2007 a quella 2012/2013 con la parentesi al Novara nel 2011/2012.

L'esperienza di Morimoto al Catania

L'attaccante giapponese adesso dovrà stare molto attento per quanto accaduto dato che la Polizia ha affidato al Tribunale il suo fascicolo. Nel frattempo non decolla nemmeno la sua nuova esperienza in Paraguay con il Luqueno che aspettava il suo esordio. Nelle ultime stagioni Morimoto non ha vissuto annate esaltanti. In quel Catania era l'attaccante jolly, da inserire nei momenti difficili della gara ma anche per giocare dal primo minuto.

Con la maglia del club siciliano ha siglato 20 gol e 7 assist in 98 presenze e ha potuto condividere lo spogliatoio anche con il Papu Gomez. Ma dopo l'esperienza in Italia solo una volta è riuscito ad andare in doppia cifra, nella stagione 2014 con lo United Chiba nella seconda divisione giapponese. Ben 10 gol che hanno comunque messo ancora una volta in evidenza le qualità del classe 1988 che per un periodo di tempo avevano completamente rapito il popolo etneo.