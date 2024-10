Morelos arrestato per guida in stato di ebbrezza: si è schiantato contro un motociclista

video suggerito

Alfredo Morelos è stato fermato in Colombia dalla polizia dopo un incidente gravissimo: l'ex giocatore dei Rangers è stato arrestato per guida instato di ebbrezza quando la sua auto ha colpito una moto durante un tentativo di sorpasso. Fortunatamente non ci sono state vittime, anche perché le immagini del contatto fra i due mezzi avevano fatto pensare subito al peggio. All'attaccante è stata rivelata una quantità di alcol nel sangue molto più alta della soglia consentita e per questo è in stato di fermo e dovrà pagare una multa salatissima, oltre alla sospensione della patente di guida.

Il brutto incidente causato da Morelos: era ubriaco

L'attaccante ha un trascorso importante in Europa con la maglia dei Rangers. In Scozia era uno dei talenti della squadra, ha giocato in Champions League e ha vinto lo storico campionato del 2021 con Steven Gerrard che ha spezzato il predominio del Celtic. Da quest'anno si è trasferito in Colombia, all'Atletico Nacional, ma non sta trovando grandi fortune tra campo e vita privata. L'ultimo episodio è proprio l'incidente che ha causato ieri, intorno alle 10 del mattino in una zona nota come curva Gordo, come riportato dal quotidiano locale MiOriente.

Morelos si trovava nei pressi dell'aeroporto Jose María Cordova a Rionegro, Antioquia, quando per tentare un sorpasso ha invaso la corsia opposta e si è schiantato contro un motociclista e un camion. La moto del malcapitato è finita proprio sotto la parte anteriore del suo SUV che ha subito danni durante l'impatto: sempre come riportato dai quotidiani regionali il motociclista è stato ricoverato in ospedale con arti fratturati e un trauma contusivo all'addome, ma non sarebbe in pericolo di vita così come il guidatore del camion. Anche il giocatore è illeso, ma la polizia lo ha arrestato perché ha scoperto che stava guidando sotto l'effetto di alcol. Per l'incidente causato Morelos dovrà pagare una multa di quasi 5mila euro e la sua patente di guida sarà sospesa dai 3 ai 5 anni.