In attesa di sapere dove giocherà l'anno prossimo – Massimiliano Allegri ne ha chiesto la conferma, la Juventus potrebbe rinnovarne il prestito per una stagione sborsando all'Atletico Madrid 10 milioni – Alvaro Morata prepara nel ritiro della sua Spagna i campionati Europei che stanno per cominciare.

A 28 anni, nel pieno della sua maturità calcistica e personale, l'attaccante madrileno dovrebbe essere titolare nel tridente di Luis Enrique assieme a Dani Olmo e Ferran Torres. I giornalisti spagnoli tuttavia gli chiedono anche di Cristiano Ronaldo, che da quelle parti è sempre al centro delle attenzioni, nelle ultime ore ancora di più dopo che il ritorno di Carlo Ancelotti al Real ha riacceso le voci di un clamoroso ritorno del cinque volte Pallone d'Oro.

Morata riavvolge il nastro dei ricordi e torna alla prima esperienza assieme a Madrid: "Il mio rapporto con Cristiano è sempre stato buono. Quando ero al Real la differenza d'età era più evidente, forse ero più giovane e parlavamo di cose diverse, ma io parlavo con lui e andavamo molto d'accordo. Ricordo un ritiro prestagionale in cui mi regalò un iPhone. Capisco che allora era molto esigente con me e preferiva giocare con un altro compagno più pronto".

L'attaccante spagnolo poi racconta un Ronaldo meno conosciuto: "Con lui si parla di tutto, di cose che non potete immaginare… È molto colto. Ci racconta molti aneddoti. In occasione dell'ultima cena di squadra, parlavamo di nutrizione e alimentazione. Ci ha chiesto se sapevamo quale fosse il record di una persona senza mangiare. Siamo rimasti sorpresi ".

"Cristiano ha tutto, gli piace leggere, informarsi… Parliamo di tutte le notizie che escono, ma poco di calcio", ha concluso Morata, che adesso attende di sapere il suo destino. Una notizia di calcio importante, quella sì.