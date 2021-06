Va veloce il Real Madrid. Poche ore dopo essere stato annunciato, Carlo Ancelotti è stato presentato, o meglio ripresentato, a stampa e tifosi. Il tecnico emiliano, reduce da un'esperienza poco esaltante all'Everton, elegantissimo e con il solito piglio deciso è stato affiancato dal dirigente Butragueno e da Alvaro Arbeloa, ex difensore dei ‘blancos‘ della nazionale della Spagna che farà parte del suo staff e che con orgoglio ha parlato del suo nuovo ruolo: "Carletto sa gestire quell'equilibrio difensivo dando potere ai giocatori di talento. Sa come funziona il Real Madrid e le esigenze di questa squadra".

L'allenatore emiliano ha parlato soprattutto di mercato, un fuoco di fila di domande che hanno avuto come protagonisti in particolare Sergio Ramos e Gareth Bale. Il ‘Gran Capitan' è in scadenza di contatto, sembra vicino all'accordo con il PSG ma non è così scontata la separazione:

Ramos, sono arrivato adesso e devo parlare con il club di tutto questo. Lo faremo nei prossimi giorni. Sergio è molto importante per il Real, è stato fondamentale per tutto quello che ha fatto. Parlerò con lui, dovrà discutere il rinnovo, ma non conosco i dettagli perché fino a ieri ero a Liverpool. Quando li conoscerò ne parlerò più approfonditamente.

Mentre a proposito del gallese ha detto: "Gareth non ha giocato molto, non ha avuto molti minuti in Premier ma ha segnato molto. Se ha la motivazione può essere un giocatore che ci regali una grande stagione, non ho dubbi".

Mbappé e Lozano

In conferenza stampa si è parlato anche di Mbappé, che era il grande sogno di mercato di Zidane e che potrebbe arrivare invece alla corte di ‘Re Carlo': "I giocatori di qualità ti danno più possibilità di vincere, la capacità di giocare insieme è molto importante".

I media spagnoli hanno parlato anche di possibili acquisti dal Napoli, squadra che Ancelotti ha guidato per un anno e mezzo. Si è fatto anche il nome del ‘Chucky' Lozano: "Gli voglio bene, ma non posso dire se potrà essere in questo Real Madrid, dovremo fare molte valutazioni e capire come muoverci".

Cristiano Ronaldo ha un contratto con la Juventus

Infine Ancelotti ha parlato anche di Benzema: "Lui è cresciuto tantissimo, mi fa piacere, è un grande campione. Quest'anno ha fatto 30 gol, ma per quanto è forte può farne 50 a stagione", e soprattutto di Cristiano Ronaldo: