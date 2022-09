Monza-Juventus, dove vedere la partita in diretta TV e live streaming su Sky o DAZN: formazioni e orario Il Monza oggi sfida la Juventus nella sfida valida per la settima giornata della Serie A. La partita è in programma allo stadio U-Power di Monza alle 15:00. Diretta TV e streaming su DAZN e Zona DAZN per gli abbonati. Cuadrado e Milik squalificati, Allegri ritrova Di Maria.

La Juventus, in piena crisi di risultati, oggi affronta il Monza in trasferta per la settima giornata del campionato di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 15 allo stadio U-Power di Monza, diretta TV e streaming in esclusiva su Dazn.

La squadra di Allegri è reduce dal pareggio interno contro la Salernitana, viziato dalle polemiche per il gol nel finale annullato a Milik, e dal brutto ko interno contro il Benfica in Champions. Il Monza, per la prima volta sarà allenato da Raffaele Palladino, il tecnico che dopo l'esonero di Stroppa ha preso le redini della squadra dal patron Silvio Berlusconi. Imperativo vincere per i bianconeri per restare in scia delle primissime della classe, mentre i brianzoli vogliono approfittare del momento no della Juve per prendersi altri punti, dopo quello collezionato contro il Lecce.

Le probabili formazioni di Monza-Juventus. Allegri senza Cuadrado e Milik – squalificati insieme al tecnico bianconero – punta su Di Maria nel tridente con Vlahovic e Kostic in avanti. La novità è l'assenza di Bonucci, spedito in panchina e sostituito da Gatti. Curiosità per il primo Monza di Palladino, che sembra intenzionato ad affidarsi su Mota e Caprari come tandem offensivo.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio, Marlon, Pablo Marì, Izzo, Birindelli, Rovella, Sensi, Carlos Augusto, Pessina, Mota, Caprari.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti; Di Maria, Vlahovic, Kostic.

Dove vedere Monza-Juventus in diretta TV

Dove vedere Monza-Juve in TV? La partita della 7a giornata di Serie A sarà trasmessa in TV su DAZN. Ai possessori di Smart TV basterà collegarsi all'app di DAZN, mentre gli altri potranno sfruttare sulle loro TV dispositivi come PlayStation, Xbox, Google Chromecast, Amazon FirP TV Stick o Timvision Box. Monza-Juve sarà visibile anche dagli abbonati Sky, sul canale 214 (Zona DAZN), riservato ai clienti che hanno attivato l'offerta con la piattaforma streaming.

Monza-Juve, dove vedere la partita in streaming

La partita tra il Monza e la Juventus si potrà vedere in streaming, e dunque su dispositivi fissi (pc oltre alla smart tv) o mobili (tablet, smartphone, noteboook grazie all'app di DAZN sfruttando una buona connessione internet. Non c'è possibilità invece di una diretta streaming su Sky GO, l'app riservata agli abbonati Sky. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Alessandro Budel.

Serie A, le probabili formazioni di Monza-Juve

Grande curiosità sul primo Monza del nuovo allenatore e grande ex Palladino che ha preso le redini della squadra da Stroppa. Possibile 3-5-2 per l'ex centrocampista con spazio in mediana all'ex calciatore della Juventus Rovella, con Pessina e Sensi. In avanti fiducia a Mota e Caprari. Allegri deve fare i conti con le squalifiche di Cuadrado e Milik, motivo per cui, in avanti torna titolare Di Maria, nel tridente con Vlahovic e Kostic. Fuori Bonucci, con Gatti dal 1′. Le probabili formazioni di Monza-Juve:

