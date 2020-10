In casa Monza continuano ad aumentare i casi di positività al Coronavirus. Il club brianzolo ha annunciato attraverso una nota ufficiale, che altri 4 tesserati all'interno del gruppo squadra hanno contratto il Covid, in base ai risultati dell'ultima tornata di tamponi effettuati. Si tratta di due calciatori e due componenti dello staff a disposizione di mister Brocchi che sono già finiti in isolamento domiciliario. Sale dunque a 9 il numero complessivo di positivi all'interno del club che milita nel campionato di Serie B, in vera e propria emergenza a pochi giorni dal match con il Vicenza.

Monza, il comunicato ufficiale sui 4 nuovi casi di positività al Covid

"A.C Monza comunica quattro nuovi casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra, riscontrati dopo l'ultimo ciclo di tamponi eseguito. Si tratta di due calciatori, e due membri dello Staff, tutti asintomatici, che sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Tutti gli altri giocatori, negativi al tampone, continuano ad allenarsi come da protocollo federale". Questo il comunicato ufficiale del Monza per fare il punto della situazione dopo l'ultima sessione di tamponi effettuati nelle scorse ore. Si complicano dunque i piani del club biancorosso a pochi giorni dal ritorno in campo in Serie B.

Monza in emergenza contro il Vicenza, 7 calciatori positivi al Coronavirus

Numeri alla mano dunque sale a 9 il numero complessivo dei componenti del gruppo squadra all'interno del Monza. Si tratta di 7 giocatori e due addetti ai lavori che al momento sono in isolamento domiciliario. Il resto del gruppo continua ad allenarsi, alla luce dell'esito negativo dei tamponi, per preparare la prossima sfida di campionato prevista per sabato prossimo. La matricola lombarda reduce da due 0-0 consecutivi alle 14 del 17 ottobre ospiterà il Vicenza, in una sfida che al momento non è, regolamento alla mano, a rischio. Mister Brocchi dovrà rinunciare a numerose pedine.