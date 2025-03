video suggerito

Mondiali 2026, show nell’intervallo della finale come al Super Bowl: la FIFA sceglierà gli artisti con i Coldplay Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha confermato che ci sarà uno show nell’intervallo della finale dei Mondiali 2026 in stile Super Bowl: “Questo sarà un momento storico per la Coppa del Mondo FIFA e uno spettacolo degno del più grande evento sportivo del mondo”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La finale del Mondiali 2026 vedrà per la prima volta uno spettacolo durante l'intervallo in stile Super Bowl. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha confermato che Chris Martin, il cantante dei Coldplay; e Phil Harvey, il manager della band inglese, aiuteranno l'ente che governa il calcio mondiale a selezionare un gruppo di artisti che si esibiranno nella pausa di 15 minuti della finale del torneo del prossimo anno.

Infantino sul suo profilo ufficiale di Instagram ha scritto: "Posso confermare il primo spettacolo durante l’intervallo nella finale della Coppa del Mondo FIFA a New York/New Jersey, in collaborazione con Global Citizen. Questo sarà un momento storico per la Coppa del Mondo FIFA e uno spettacolo degno del più grande evento sportivo del mondo".

Infantino conferma lo show nell’intervallo della finale dei Mondiali 2026 in stile Super Bowl

Il numero uno della FIFA ha ampliato il discorso al lavoro che verrà fatto a New York, in occasione delle finale del MetLife Stadium, per rendere unico questo evento: "Abbiamo anche parlato di come la FIFA prenderà possesso di Times Square per il weekend finale della Coppa del Mondo FIFA nel 2026, durante la partita per il terzo posto e la finale. Queste saranno due partite incredibili, con alcuni dei migliori giocatori del mondo, e quale miglior modo per celebrare se non nella storica Times Square di New York City".

Infantino ha ringraziato Chris Martin e i Coldplay, che lavoreranno insieme alla FIFA nella scelta degli artisti per lo spettacolo che verrà organizzato per l'intervallo della finale della Coppa del Mondo: "I miei ringraziamenti, naturalmente, al CEO di Global Citizen Hugh Evans e al suo incredibile team, per averci aiutato a mettere insieme questi spettacoli straordinari. Voglio anche ringraziare Chris Martin e Phil Harvey dei Coldplay, che lavoreranno con noi alla FIFA per finalizzare la lista degli artisti che si esibiranno durante lo spettacolo dell’intervallo, così come a Times Square".

Mondiali 2026, i dettagli dello spettacolo dell'intervallo della finale

Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sullo spettacolo dell’intervallo della finale ma possiamo prendere come esempio quanto accaduto con lo spettacolo di Shakira in occasione della finale della Copa América 2024: la cantante colombiana ha messo in scena uno spettacolo di quasi 25 minuti.

In occasione del del Super Bowl la pausa dura oltre 30 minuti mentre l’area delle performance degli artisti viene costruita e poi smontata sul campo di gioco: bisognerà capire in che modo gestiranno questi tempi e come verrà gestita questa novità.