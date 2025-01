Moise Kean mostra quanto costa il suo outfit: camicia da 40 euro, collana da 116mila

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Moise Kean sta vivendo una stagione strepitosa con la maglia della Fiorentina. Esplosione totale da parte dell'attaccante cresciuto nella Juventus e che i bianconeri la scorsa estate hanno venduto alla viola. Un rendimento che lo vede tra i migliori marcatori attuali del campionato di Serie A e che ha permesso alla squadra di Palladino di portarsi nelle zone nobili della classifica. Ma Kean oltre ad essere un attaccante e un calciatore che si sta facendo apprezzare moltissimo sul rettangolo verde, è molto noto anche fuori dal contesto calcistico.

Oltre al calcio c'è anche la musica con la pubblicazione del suo primo album trap "Chosen" che succede al brano lanciato nel 2023 "Outfit". Proprio outfit è la parola d'ordine per l'altra passione di Kean, ovvero la moda, almeno da quanto si evince da un video diventato virale su TikTok pubblicato dal canale Drippati.com che si occupa di vendita di accessori e abbigliamento online. L'attaccante della Fiorentina viene fermato per una sorta di intervista in cui svela il prezzo di ogni suo capo indossato in quel momento: solo la collana costa 116mila euro.

"Come stai? Mi puoi dire un po' quanto costa il tuo outfit?". Inizia così questa sorta di intervista a Kean che in maniera molto garbata e con pazienza si presta al simpatico siparietto. "Le scarpe sono tutte bianche e costano 100 euro". Kean ci pensa un po' prima di rispondere nominando anche la marca e poi annuncia il prezzo. L'attaccante della Fiorentina è vestito con una stile molto giovanile e comodo e a questo punto il pantalone diventa oggetto di discussione: "I cargo? – chiedono a Kean che risponde -. Me li ha mandati un amico di New York". Ma il prezzo non è chiaro.

"Lo facciamo indovinare nei commenti" chiude l'intervistatore che poi si concentra sulla camicia. "Questa camicietta supreme viene 40 euro". Fino a questo momento i numeri sono in linea fino a quando non si toccano i gioielli indossati in quel momento da Kean: "Gioielli? Abbiamo Chanel da 800 euro e l'anello da 30mila euro". A questo punto si inizia ad alzare il tiro quando all'attaccante viene chiesto il valore dell'orologio alla collana: "Questa è IceJewlz da 116mila euro e dietro ci sono disegnate tre immagini". A quel punto si passa all'orologio che sembra essere già costosissimo.

L'outfit di Moise Kean durante l'intervista.

La cintura di diamanti da 5mila euro mostrata da Kean

"È di marca AP (Audemars Piguet ndr) militare e costa 112mila euro". A quel punto viene chiesto al bomber viola il voto finale al suo outfit: "Sembra tutto semplice ma neanche tanto". Mentre l'intervistatore scruta ancora Kean ecco sbucare fuori la cintura cosparsa di diamanti: "Fai un big zoom qui – dice Kean. – Me l'ha fatta un mio amico al costo di 5mila euro". L'attaccante della Fiorentina si congeda dandosi un voto: "Si può dare più di 10? Mi dò dieci e chiediamo conferma nei commenti".