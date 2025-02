video suggerito

Milinkovic-Savic perfetto pararigori, già meglio di Donnarumma: “Non conto i record, conto i punti” Vanja Milinkovic-Savic è stato il migliore in assoluto nella gara vinta dal Torino sul Milan. Una prestazione esemplare, in cui ha parato tutto anche il rigore di Pulisic, prendendosi un paio di primati stagionali: “Non mi interessano, non li conto i record. Preferisco contare i punti presi oggi” Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vanja Milinkovic-Savic è stato l'autentico eroe della vittoria del Torino sul Milan sabato pomeriggio, con una prestazione impressionante che ha permesso ai granata di ottenere un successo pesantissimo che rilancia le speranze granata alla ricerca della risalita per le zone europee. Una serie infinita di interventi decisivi, poi il rigore parato a Pulisic: che lo proietta tra i migliori di sempre secondo statistica, e costringe al primo errore in carriera all'americano rossonero. Facendo spallucce davanti a numeri da capogiro che lo pongono al momento anche meglio di Donnarumma ai tempi del Milan: "Non mi interessa, preferisco vedere il Torino vincere".

Milinkovic-Savic eroe, Pulisic al primo errore in carriera dal dischetto

90 minuti e più da incorniciare per Milinkovic-Savic che contro il Milan si è confermato sempre più un para-rigori e l'anima della squadra di Vanoli che si è presa tre punti importanti per il proprio cammino. Il portiere del Torino è stato capace di parare tutto il possibile, fino al momento più delicato, nel momento del rigore del Milan. Ma è riuscito ad ipnotizzare anche uno specialista come l'americano rossonero Christian Pulisic che prima di questa sera non aveva mai sbagliato un calcio dal dischetto in carriera.

Milinikovic-Savic pararigori recordman europeo: nessuno come lui

Per Milinkovic-Savic si tratta del quarto rigore parato in stagione. Prima del trequartista del Milan, avevano sbattuto contro il gigante granata gli atalantini Pasalic e Retegui e il bolognese Castro, rendendo il numero 1 granata anche numero 1 in Europa, visto che nei Top5 campionati continentali maggiori nessuno ha fatto meglio di lui: "Nessuno ha parato 4 rigori al momento? Grazie per la notizia" ha detto nel post partita, "Grazie ma non li conto. Preferisco contare i punti presi dalla squadra oggi".

Milinkovic-Savic come Donnarumma al Milan: già 4 rigori parati in stagione

Una squadra che si è aggrappata nei momenti più delicati al proprio portiere, che si è eretto muro invalicabile per il Milan: "Sette parate? Allora avete contato bene… Ora sento la stanchezza, ma decisamente va benissimo anche così". Ha poi sottolineato sulla propria prestazione da MVP di serata che lo conferma tra i migliori nel suo ruolo. Altre statistiche, infatti, gli vengono incontro: nelle ultime 10 stagioni di Serie A solo un portiere era riuscito a parare più di 3 rigori nell’arco di un campionato: Gianluigi Donnarumma al Milan, nel 2019-20, che ne aveva fermati 4 su 9. Milinkovic-Svic, che ha già fatto meglio di Gigio, visto che respinto tutti e quattro i penalty subiti, è ora pronto a prendersi il primato solitario.