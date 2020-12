Zlatan Ibrahimovic si è fatto ancora male. Dopo i problemi alla coscia adesso c'è il polpaccio a preoccupare per le condizioni dello svedese che ha concluso in anticipo il 2021. Perché l'attaccante non sarà del gruppo per la partita contro il Sassuolo e contro la Lazio il 23 dicembre per l'ultima gara dell'anno. Un anno che ha visto Ibrahimovic indiscusso protagonista in rossonero ma che ha anche evidenziato qualche acciacco di troppo. Tanto che adesso, a ridosso della parentesi di gennaio, con il mercato che riapre si potrebbe anche pensare ad un suo vice ed è per questo che sta tornando prepotente la candidatura di Milik, escluso dal Napoli e in attesa di sistemazione.

Ibrahimovic ha dovuto dare forfeit oggi pomeriggio dopo l'ultimo allenamento proprio quando stava per essere reintegrato in rosa. L'ultima gara l'ha disputata lo scorso 22 novembre, poi lo stop. Che durerà fino alla ripresa del campionato dopo la pausa natalizia. E se il Milan in un primo tempo non ha subito alcun contraccolpo dall'assenza del suo leader in campo, con il passare del tempo la squadra rossonera ha vissuto una flessione nei risultati che, in campionato, ha riavvicinato le concorrenti.

Un ‘gap' che il Milan non può permettersi con le altre avversarie e, dunque, dovrà correre ai ripari per rafforzare un attacco dove ci dovrà essere un sostituto valido allo svedese nel momento del bisogno. Rebic, Leao, Colombo, Hauge, Madini jr sono tutti buoni giocatori ma con caratteristiche differenti da Ibra e di minor spessore caratteriale e tecnico. Ecco perché, con gennaio alle porte il mercato vedrà i rossoneri ritornare sul mercato alla ricerca di un attaccante d'area di rigore.

Per non spendere troppo e garantirsi un ‘usato' sicuro potrebbe optare per un'operazione che in passato pagò moltissimo. Quando prelevò a gennaio Piatek dal Genoa, con il polacco che fece la differenza nel girone di ritorno, o come è capitato proprio con Ibra, arrivato lo scorso gennaio e subito inserito nel meccanismo rossonero con ottimi risultati. Precedenti confortanti che potrebbero ripetersi con un altro polacco, in stand-by a Napoli per problemi con la società.

Quanto vale Milik e dove potrebbe andare a gennaio

Arkadiusz Milik è un giocatore che attirerà ancora una volta importanti interessi su di sè: è fuori rosa al Napoli, ma ha solo 26 anni e potrebbe tornare a fare la differenza in campo. Il Milan è in prima fila da tempo per l'attaccante e si dovrebbero avere nuovi contatti con l'agente del giocatore, in questi giorni in Italia. Il problema vero non sarebbe un'eventuale accordo con Milik ma le resistenze possibili di De Laurentiis. Il cartellino è valutato attorno ai 15 milioni, un po' troppi per il Milan, non per il Napoli che non ha intenzione di fare regali.

Le due scelte del Napoli e di De Laurentiis

Le strade sono due: il Napoli potrebbe continuare a fare braccio di ferro con l'attaccante negandogli la possibilità di trasferirsi se non alle proprie condizioni, con il serio rischio anche di perdere l'incasso del cartellino visto che dal 1° febbraio 2o21, col contratto in scadenza, l'attaccante sarebbe libero di accordarsi a parametro zero con qualsiasi altra società. Oppure, il club partenopeo potrebbe far buon viso a cattivo gioco, considerando sufficiente la ‘punizione' di aver tenuto il giocatore in tribuna per la prima parte di stagione, trattare sul valore d'acquisto (abbassando le pretese sui 10 milioni di euro) e cederlo guadagnandoci comunque qualcosa.