Milan-Torino è la prima partita degli ottavi di finale di Coppa Italia 2020-2021. Si gioca martedì 12 gennaio alle ore 20.45 allo stadio ‘Meazza' di San Siro in gara unica e verrà trasmessa in diretta tv e in streaming sulla Rai, che detiene in diritti per la trasmissione in chiaro del trofeo. Rossoneri e granata si ritroveranno gli uni di fronte agli altri a distanza di pochi giorni dal match di campionato (in programma sabato 9 gennaio). Sarà gara secca con la possibilità di disputare eventuali tempi supplementari (in caso di parità al termine dei 90 minuti) e calci di rigore per determinare chi passerà il turno. Valeri di Roma sarà l'arbitro dell'incontro. La vincente incontrerà nei quarti di finale la squadra che prevarrà nella sfida tra Fiorentina e Inter (13 gennaio). Possibile, quindi, che nei quarti di finale ci sia il derby di Milano a rendere più interessante la competizione.

Dove vedere Milan – Torino in TV in chiaro

Dove vedere Milan-Torino in TV? La partita andrà in onda in chiaro e in diretta su Rai 1 (ore 20.45), occupando così lo slot della prima serata in palinsesto della rete ammiraglia e proseguendo con tutti gli abituali approfondimenti del post-partita su Rai Sport. Secondo la ripartizione degli otto match che sono in calendario, infatti, la formazione di Pioli, oltre alle altre big come la Juventus e l'Inter verranno trasmesse su Rai 1 mentre tutte le altre cinque partite degli ottavi andranno in onda su Rai 2.

Milan-Torino sarà possibile seguirla anche in diretta streaming. Come? Utilizzando gli strumenti abituali: usufruendo di una buona connessione a internet ci si potrà collegare alla piattaforma Rai Play e seguire l'evento messo in programmazione. Lo si potrà fare sia sfruttando dispositivi fissi (collegando la smart tv oppure tramite pc) sia mobili (come notebook, tablet e smartphone).

Coppa Italia: le probabili formazioni di Milan-Torino

Come di consueto a questo punto della stagione, la Coppa Italia fornisce agli allenatori l'opportunità di fare grande turnover. Nelle probabili formazioni di Milan-Torino spazio a tante riserve. A partita in corso ci dovrebbe essere a disposizione qualche minuto per il rientrante Zlatan Ibrahimovic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Diaz, Hauge; Leao. All. Pioli

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Nkoulou, Buongiorno, Murru; Rincon, Segre, Meité; Gojak; Verdi, Zaza. All. Giampaolo