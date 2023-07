Milan-Real Madrid oggi, dove vederla in TV e streaming: orario e canale della partita amichevole Milan-Real è l’amichevole di lusso valida per il Soccer Champions Tour in programma oggi a Pasadena negli Stati Uniti alle 4 italiane di lunedì 24 luglio. Si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

A cura di Marco Beltrami

Milan-Real Madrid è una delle amichevoli di lusso dell'estate calcistica. La squadra di Pioli dopo la partita con il Lumezzane affronta quella di Ancelotti negli Stati Uniti nell'ambito del Soccer Champions Tour, alla ricerca di indicazioni importanti per la nuova stagione, con i colpi di mercato in campo. La sfida tra Milan e Real si gioca lunedì 24 luglio alle ore 4 italiane (le 19 locali) allo stadio Rose Bowl di Pasadena. La partita si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

La probabili formazioni di Milan-Real Madrid. Pioli punta su Loftus-Cheek e Pulisic, con la possibilità di vedere in campo anche Reijnders. Nel Real Madrid spazio al colpo di mercato Bellingham.

Partita: Milan-Real Madrid

Quando: lunedì 24 luglio 2023

Orario: 04:00

Dove: Stadio Rose Bowl, Pasadena

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Diretta streaming: DAZN, Sky-Go

Competizione: Amichevole

Dove vedere Milan-Real Madrid in diretta TV

Dove vedere Milan-Real Madrid in TV? La partita amichevole non sarà visibile in TV in chiaro ma sarà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky, con i rispettivi abbonati che dunque potranno gustarsi questo match dal sapore europeo.

Milan-Real Madrid dove vederla in streaming

La partita tra il Milan e il Real Madrid si potrà vedere anche in streaming sfruttando una buona connessione internet. Diretta su DAZN collegandosi all'apposita piattaforma, e Sky Go, l'app riservata agli abbonati Sky.

Amichevole, le probabili formazioni di Milan-Real Madrid

Milan con in campo i neoacquisti Pulisic e Loftus-Cheek dal 1′ e con diverse seconde linee come Sportiello, Gabbia e Colombo. Potrebbe esserci l'esordio nel corso della sfida per l'altro volto nuovo Reijnders. Nel Real Madrid ci sarà spazio dal 1′ per il colpo Bellingham.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Florenzi; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Messias, Colombo, Pulisic. All. Pioli

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Bellingham, Kroos, Camavinga; Vinicius, Valverde, Rodrygo. All. Ancelotti