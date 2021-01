Anche mister Pioli guarda con diffidenza alla partita di domenica contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Non solo perché è una trasferta più che delicata contro la migliore tra le neopromosse, ma anche perché è il ritorno in campo dopo la sosta e gli interrogativi verranno risolti unicamente dopo i 90 minuti. Prima resta semplicemente la preoccupazione di non sapere quanto la pausa avrà inciso sui giocatori, soprattutto visto l'ottimo momento di forma e risultati ottenuti prima di Natale. L'imperativo, dunque, è solo uno: "Continuare a fare bene"

Nella conferenza di vigilia alla trasferta di Benevento mister Pioli analizza il momento del suo Milan, capolista e squadra da battere. Una responsabilità che ha permesso al gruppo, affidato a tanti giovani, di assumersi il carico di pressioni e gestirle al meglio, dando prova di maturità. Dopo la breve pausa, non si può pensare ad altro che riprendere da dove ci si era fermati: "Dobbiamo concentrarci perché ci siamo preparati bene. La pausa è stata talmente corta che credo non abbia inciso. Ciò che mi soddisfa è l'equità di questo calendario: abbiamo finito tutti insieme, ripartiamo tutti insieme".

Tutti ma non Ibrahimovic che deve ancora recuperare dall'infortunio e intanto ha sottoscritto la sua partecipazione a Sanremo, nel bel mezzo della stagione e degli impegni rossoneri. Per Pioli non è un problema, anzi: "E' trascorso un anno da quando è tornato ed è stata una autentica manna averlo con noi. Sanremo? Ci ha avvistati prima che tutto ciò diventasse notizia. So che è un professionista, saprà gestire tutto al meglio"

La dirigenza lavora sul fronte mercato, Pioli non se ne cura. L'obiettivo principale è recuperare gli infortunati e riavere l'intera rosa a disposizione: "Il mercato inizia il 4, noi giochiamo il 3. A me interessa vedere chi è a disposizione e recuperare tutti. Un anno fa iniziavamo a costruire, adesso le fondamenta ci sono. Poi se si migliorerà con qualche acquisto, bene: so che la dirigenza si farà trovare pronta".

Un Milan, dunque, non più da lavori in corso: "Dobbiamo ancora crescere ma entusiasmo, convinzione e mezzi ci sono. Un entusiasmo da gestire? No, da cavalcare: ciò che abbiamo fatto nel 2020 conta poco, è più importante ciò che faremo da qui in avanti. Abbiamo potenziale e prospettiva senza mai guardare dietro a noi. Scendere in campo da Milan, giocare da Milan. Subito, anche a Benevento".