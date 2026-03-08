Milan-Inter oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni

Milan-Inter è il match valido per la 28a giornata di Serie A. Il derby della Madonnina tra la squadra di Allegri e quella di Chivu si giocherà oggi, domenica 8 marzo, alle ore 20:45. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Milan-Inter è il match valido per la 28a giornata di Serie A. Il derby della Madonnina tra la squadra allenata da Massimiliano Allegri e quella di Cristian Chivu si giocherà oggi, domenica 8 marzo, con calcio d'inizio alle ore 20:45. I nerazzurri sono a caccia di tre punti d'oro che potrebbero portare Lautaro e compagni a +13 proprio sui rossoneri ipotecando di fatto lo Scudetto, o quantomeno, dando un'accelerata netta per la corsa al titolo.

Allegri dovrebbe aver recuperato pienamente Bartesaghi che si gioca una maglia con Estupinian a sinistra mentre davanti Leao e Pulisic dovrebbero comporre il tandem offensivo con Nkunku inizialmente in panchina. Nell'Inter sarà assente proprio Lautaro per infortunio sostituito da Pio Esposito il quale farà coppia con Thuram in attacco. Il Milan arriva a questa partita dopo aver vinto 2-0 in casa della Cremonese nell'ultimo turno mentre l'Inter ha battuto il Genoa al Meazza. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Dove vedere il match Milan-Inter e a che ora in diretta TV e streaming

Milan-Inter, il derby milanese, sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN visibile a tutti gli abbonati. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet facendo accesso con le proprie credenziali. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto un abbonamento ‘Zona DAZN' la partita si potrà vedere anche in tv sul canale 214 di Sky. La telecronaca del match di San Siro è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Milan-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A

Nel Milan ci sarà De Winter al centro della difesa con Tomori e Pavlovic. In mediana Fofana, Modric e Rabiot con Leao e Pulisic a comporre il tandem offensivo.

Chivu nell'Inter punta su Pio Esposito in attacco al fianco di Thuram. Dimarco giocherà alto a sinistra con Luis Enrique dall'altra parte sulla destra. In mediana Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.