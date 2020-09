Il Milan affronterà il Bodo/Glimt nel terzo turno preliminare di Europa League. La partita si giocherà giovedì 24 settembre allo stadio San Siro di Milano di fronte a mille spettatori con fischio d'inizio in orario alle 20.30. I rossoneri dopo aver agevolmente superato il turno precedente contro lo Shamrock Rovers ed esordito con successo in campionato, ospiteranno dunque i norvegesi reduci dalla vittoria sui lituani dello Zalgiris. Favori del pronostico per la squadra di Pioli che in caso di vittoria affronterà il 1° ottobre nell'ultimo turno playoff la vincente di Besiktas-Rio Ave. Milan-Bodo/Glimt sarà visibile su DAZN, ecco tutte le info per seguirla in TV e in diretta streaming.

Dove vedere Milan-Bodo/Glimt in TV e streaming

Milan-Bodo/Glimt sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. La partita valida per il terzo turno preliminare di Europa League sarà visibile in TV, per chi è in possesso di una SmartTv, collegandosi all'app della piattaforma streaming attraverso una buona connessione a Internet. In alternativa si potrà connettere il proprio televisore attraverso un supporto come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match non sarà visibile invece sul canale DAZN 1 e dunque sull'emittente satellitare Sky. Per seguire Milan e Bodo/Glimt in streaming invece basterà collegare direttamente i propri dispositivi portatili o computer all'applicazione di DAZN.

Le probabili formazioni di Milan-Bodo/Glimt

Stefano Pioli non ha intenzione di rivoluzionare la squadra vista in campo nel turno precedente di Europa League. Sandro Tonali dunque potrebbe nuovamente partire dalla panchina e trovare spazio a gara in corso nella ripresa. Per il resto conferma per Gabbia in coppia con Kjaer in difesa e per il trio formato da Castillejo, Saelemaekers e Calhanoglu alle spalle dell'inamovibile Zlatan Ibrahimovic

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Konradsen, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge. All.: Knutsen