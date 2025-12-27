Milan all’assalto di Maignan, c’e l’offerta ufficiale per il rinnovo: le cifre, sarà il più pagato della rosa

Il Milan ha presentato un’offerta ufficiale per blindare Mike Maignan con ingaggio da top player e bonus mirati. Il ruolo chiave di Allegri e il clima di fiducia che può cambiare il futuro di Magic Mike.

Il Milan accelera per il futuro di Mike Maignan e mette sul tavolo un’offerta ufficiale per il rinnovo del contratto in scadenza a fine giugno. La proposta è di peso: uno stipendio da top player, allineato a quello di Rafa Leao, con una struttura di bonus studiata per avvicinarsi alle richieste del portiere francese.

In casa rossonera filtra fiducia, perché rispetto a qualche mese fa lo scenario è cambiato e il dialogo tra le parti è oggi più aperto.

Se in estate l’addio sembrava un’ipotesi concreta, ora la situazione è decisamente più fluida. La dirigenza, Allegri e lo spogliatoio stanno facendo fronte comune per convincere il capitano a restare. Maignan si sente valorizzato, apprezza le continue attestazioni di stima e si trova bene a Milanello, anche se una decisione definitiva non è ancora arrivata.

A breve è previsto un nuovo incontro per discutere nel dettaglio la proposta e guardarsi negli occhi.

Il Milan fa l'offerta ufficiale per il rinnovo di Maignan: le cifre

Dal punto di vista economico, il Milan ha offerto circa 7 milioni netti a stagione, bonus inclusi. Una cifra leggermente inferiore a quella richiesta dal portiere, ma con margini di manovra legati a premi individuali e di squadra, come la qualificazione alla Champions League o un bonus alla firma che compenserebbe parte del gap.

Il club ha sondato il mercato per eventuali alternative, ma l’investimento tra i pali scatterebbe solo in caso di rottura definitiva.

Fondamentale anche il ruolo di Massimiliano Allegri. Il tecnico spinge per trattenere Maignan, con cui ha costruito un rapporto di fiducia reciproca.

Il lavoro svolto con lo staff, in particolare con il preparatore dei portieri Filippi, ha riportato il francese ai massimi livelli fisici e mentali. Le recenti prestazioni e i rigori parati confermano un rendimento tornato ai picchi migliori.

A sostenere la causa rinnovo c’è infine lo spogliatoio. Alcuni compagni, come Gabbia, si sono esposti pubblicamente chiedendo a Maignan di restare. Il Milan crede di aver fatto tutto il possibile: ora la palla passa al suo capitano.