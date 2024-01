Michael esulta imitando Cristiano Ronaldo davanti a Messi in Arabia: la sua reazione Michael festeggia il gol imitando Cristiano Ronaldo davanti a Messi: la reazione dell’argentino diventa virale in pochi minuti. L’Inter Miami perde 4-3 contro l’Al-Hilal. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L'Al-Hilal ha battuto per 4-3 l'Inter Miami nella prima partita della Riyadh Season Cup. La squadra di Messi ha affrontato la capolista della Saudi Pro League, che vanta in rosa calciatori come Milinkovic-Savic, e già nel primo quarto d'ora aveva portato il punteggio sul 2-0 con Aleksandr Mitrovic e Abdullah Al-Hamdan.

C'era grande attesa per la partita della Kingdom Arena di Riyadh, in Arabia Saudita: l'Inter Miami, che inizierà la sua stagione MLS il mese prossimo, ha schierato una formazione con Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez e Lionel Messi di fronte alla squadra di Jorge Jesus.

Suarez è riuscito a ridurre lo scarto poco dopo la mezz'ora riaprendo il match ma l'attaccante brasiliano Michael ha riportato gli arabi in vantaggio di due gol subito e si è lasciato andare in un'esultanza che subito ha fatto il giro del mondo.

L'esterno d'attacco ha battuto di testa il portiere dell'Inter Miami e portandosi verso la bandierina del calcio d'angolo ha festeggiato la rete imitando il "siu" di Cristiano Ronaldo. Tutto questo, chiaramente, davanti agli occhi di Messi. L'argentino dopo il gol non ha battuto ciglio e si è voltato per dire qualcosa alla panchina ma dopo aver ascoltato il ‘siu' si è girato per vedere cosa stesse accadendo. Niente di rilevante ma un po' pizzico di sorpresa l'ha lasciata trasparire anche la Pulce.

Nel secondo tempo proprio Messi ha riaperto la gara dal dischetto, segnano il gol del 3-2, prima della rete del pareggio di David Ruiz: nel finale, però, è arrivato il gol dell'ex Barcellona Malcom che ha regalato la vittoria agli arabi.

L'otto volte vincitore del Pallone d'Oro Messi avrebbe potuto giocare questo match nell'altra squadra visto che, come lui ha raccontato, ha rifiutato un'offerta dell'Al-Hilal di 1,5 miliardi di euro in due anni.

L'Inter Miami è in Arabia Saudita per una tournée e giovedì affronterà l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.