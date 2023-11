Messi contro Ronaldo in campo in Arabia per la Riyadh Season Cup: tutto pronto per ‘The Last Dance’ Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo. Inter Miami e Al-Nassr si affronteranno nella Riyadh Season Cup per l’evento che è stato ribattezzato ‘The Last Dance’.

A cura di Vito Lamorte

Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo. Probabilmente per l'ultima volta. Inter Miami e Al-Nassr si affronteranno nella Riyadh Season Cup per quello che è stato ribattezzato come ‘The Last Dance‘.

La Riyadh Season, un programma governativo che si propone di sponsorizzare eventi di sport e dell’intrattenimento, ha annunciato l'accordo con l'Inter Miami per un torneo insieme ai due club sauditi, Al-Hilal e Al-Nassr che si disputerà nella prima settimana di febbraio 2024 nella capitale Riyadh alla Kingdom Arena.

Oltre ai due club noti per la presenza i due fenomeni che hanno segnato un'era nel calcio mondiale, ci sarà anche l'Al-Hilal: il club saudita si è classificato al secondo posto al Mondiale per club dello scorso anno e vanta nella sua rosa l'attaccante serbo Aleksandar Mitrovic e uno dei migliori giocatore d'Asia, ovvero il capitano della nazionale saudita Salem Al-Dosari.

Questa è la dichiarazione pubblicata da Turki Al-Sheikh, proprietario dell'Almería e, allo stesso tempo, presidente della General Entertainment Authority dell'Arabia Saudita: "Riyadh Season e Inter Miami CF hanno concordato di organizzare le partite della Riyadh Season Cup a Riyadh come parte delle attività della Riyadh Season. In un torneo che riunisce i due club sauditi, Al-Hilal e Al-Nassr, e l'Inter Miami CF. Il torneo si svolgerà nella prima settimana di febbraio 2024, con la partecipazione delle stelle di tutti i club partecipanti, nella capitale saudita Riyadh, presso il Kingdom Arena, recentemente inaugurata in occasione della cerimonia di apertura della quarta edizione della stagione di Riad".

La nota prosegue con l'annuncio dell'evento tra la Pulce e CR7: "Al torneo parteciperanno le stelle del calcio più importanti del mondo, tra cui la stella portoghese Cristiano Ronaldo dell'Al-Nassr e il giocatore del club americano Inter Miami, la stella argentina Lionel Messi, in un confronto che farà parlare di sé in tutto il mondo, soprannominato "The Last Dance".