Christoph Metzelder rinviato a giudizio. Dovrà presentarsi in tribunale a fine aprile per rispondere all'accusa di possesso e diffusione di materiale pedopornografico. Una bruttissima storia, quella che vede tristemente protagonista l'ex difensore di Borussia Dortmund, Real Madrid, Schalke 04 e della Nazionale tedesca. Il tutto risale al 3 settembre del 2019 quando il giocatore fu trovato in possesso di ben 297 file divisi tra immagini e video, che l'ex giocatore avrebbe poi girato tramite chat a tre donne.

Metzelder fu subito avvicinato dalla polizia mentre, proprio il 3 settembre del 2019, si trovava ad un corso per allenatori nella scuola di sport Hennef. Gli inquirenti in quell'occasione gli sequestrano il telefono cellulare ma anche il computer, per poi accompagnarlo nella sua residenza a Dusseldorf per procedere con la perquisizione. Oggi i novi sviluppi sulla vicenda che hanno fatto luce sul caso. Metzelder avrebbe inviato i file in questione ad una donna di Amburgo che risulta anch'essa indagata.

L'epilogo di una storia che ha fatto infuriare l'opinione pubblica tedesca, specie in virtù del fatto che fu proprio Christoph Metzelder ad istituire nel 2006 un'associazione che aveva come obiettivo quello di aiutare i minori in difficoltà. In virtù di questa sua importante iniziativa, nel 2017 fu anche insignito della Croce Federale al Merito. Un premio che oggi stona parecchio rispetto alle buone intenzioni dell'ex giocatore che per il momento ha sempre respinto ogni tipo di accusa cambiando anche avvocato e strategia di difesa.

Solo poco tempo fa, proprio il tribunale amministrativo di Dusseldorf aveva perfino parlato di un’ammissione di colpe dello stesso Metzelder, ma questa rivelazione non è mai stata confermata. Sta di fatto che oggi le accuse sono davvero gravissime. Secondo quanto scrive la stampa tedesca, all'interno delle immagini e dei video incriminati, ci sarebbero anche alcune scene nelle quali i minorenni venivano violentati. Il processo a Christoph Metzelder si terrà a fine aprile.