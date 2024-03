Messi ridicolizza i difensori avversari in MLS: a porta vuota fa quello che nessun altro farebbe Messi si prende gioco dei difensori avversari in Major League Soccer: fa un controllo col tempo e manda fuori tempo tre difensori, entrando col pallone in porta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Una finta che manda fuori tempo tre difensori e gli permette di entrare col pallone in porta. Messi si diverte e fa divertire l'Inter Miami. Nel derby contro Orlando City la Pulce ha messo a segno una doppietta nel 5-0 complessivo della squadra di Gerardo Martino, che guida la classifica della Eastern Conference con 7 punti in 3 partite.

La Pulce ha completato una festa a cui hanno partecipato anche Luis Suarez, che ha fatto doppietta e ha trovato il primo gol col nuovo club, e Robert Taylor. Il numero 10 sta bene e fa la differenza in maniera piuttosto evidente.

Messi ha chiuso la partita con due gol nel secondo tempo, a cavallo dell'ora di gioco: al minuto 57 è entrato con il pallone in porta dopo aver seguito un'azione solitaria di Jordi Alba che si è conclusa con il tiro sul palo dell'ex terzino del Barcellona. La Pulce era nell'area piccola quando un difensore dell'Orlando ha cercato di pulire l'area di rigore calciando verso l'alto ma ha colpito la traversa della sua porta: a quel punto l'otto volte Pallone d'Oro invece di calciare subito in rete ha controllato col petto, mandando fuori tempo tre difensori e il portiere prima di entrare col pallone in porta.

Pochi minuti dopo il numero 10 ha trovato la doppietta personale con un colpo di testa a incrociare su cross di Suarez. La coppia dei sogni del Barcellona si inizia a divertire anche in Florida.

Messi, dopo la vittoria, ad Apple TV ha dichiarato: "Senza metterci pressioni, siamo consapevoli della squadra che abbiamo messo insieme e ci prepariamo a lottare per la MLS. Sappiamo che è una strada lunga, che è solo all'inizio, ma la realtà è che siamo consapevoli che abbiamo un gruppo con cui combattere e ci proveremo. È importante iniziare bene le prime partite perché il campionato si ferma ed è bello arrivare al momento decisivo con fiducia. Questo è ciò che ci siamo prefissati, fare del nostro meglio fino alla sosta, quando arriveranno la Copa América e la Leagues Cup".

Oltre alla doppietta di Lionel Messi, l'altro grande protagonista della vittoria dell'Inter Miami contro Orlando City è stato Luis Suárez, che ha segnato una doppietta nei primi dieci minuti e ha fatto anche due assist: "Sono molto felice per lui, che sia riuscito a segnare. Eravamo tranquilli perché sappiamo chi è Luis. Quando meno te lo aspetti, risolve una partita come quella di oggi".