Una straordinaria punizione di Lionel Messi apre la Copa America 2021 dell'Argentina. La Pulce ha firmato il vantaggio della Seleccìon di Lionel Scaloni con una magnifica pennellata su calcio di punizione contro il Cile. Il numero 10 dell'Albiceleste al minuto 33′ ha posizionato il pallone al limite, ha preso la rincorsa e ha piazzato la palla dove Claudio Bravo non è riuscito ad arrivare. Una conclusione fantastica, che apre nel miglior modo possibile il cammino della selezione argentina nella competizione che è diventata quasi un'ossessione: sono 28 anni che la Seleccìon non riesce ad aggiudicarsi la massima competizione per nazionale dell'America Latina e il sei volte Pallone d'Oro vorrebbe acciuffare un trofeo con la maglia della sua nazionale prima di smettere. Dopo esserci andati vicini nel 2015 e nel 2016, oltre alla finale della Coppa del Mondo del 2014; l'Argentina proverà a sfruttare gli ultimi colpi che questa generazione potrà assestare prima del definitivo cambio della guardia.

Con la sua prodezza il numero 10 ha contribuito a omaggiare Diego Armando Maradona nella serata in cui la CONMEBOL ha ricordato El Pibe de Oro: come aveva annunciato la federazione che governa il calcio in America Latina nei giorni scorsi, stasera ci sarebbe un tributo al Diez nei minuti precedenti dell'incontro di Rio de Janeiro. E così è stato.

Mentre le squadre si stavano scaldando dagli altoparlanti del palco ha iniziato a risuonare "Live is Life", che ricorda il leggendario riscaldamento di Diego con il Napoli; e pochi istanti dopo è stato mandato in onda di quel video sul maxischermo. Successivamente è stato proiettato sul campo di gioco un bellissimo video in 3D del Pibe de Oro: dalla frase "il mio sogno è giocare un Mondiale" al golazo contro gli inglesi nell'86 passando per l'abbraccio con Pelé e tanti altri momenti davvero commoventi. A sei mesi dalla sua morte, il sogno dell'Argentina è quello di poter vincere la Copa América e dedicarla a Diego, che oggi li incoraggia dall'alto.